StraFerrara col botto: una festa per tremila

Una StraFerrara che ha colorato la città tra le sue bellezze storiche nel nome della Pace in Ucraina. Si è tenuta ieri mattina l’iniziativa sportiva che ha visto la partecipazione di migliaia di podisti e camminatori. La Straferrara è una corsa non competitiva organizzata dalla Polisportiva Fluo Run, con il patrocinio del Comune di Ferrara e la collaborazione di Uisp Ferrara. Tra la piazza Trento Trieste e corso Martiri della Libertà sono stati circa tremila gli iscritti, partecipazione raddoppiata rispetto lo scorso anno, con la loro maglia blu, simbolo di partecipazione dell’evento, hanno animato il centro estense fin dalle prime ore del mattino, tutti in attesa del momento della partenza. Prima del via il saluto del sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo sport, Andrea Maggi. "Una scommessa vinta – ha detto il sindaco Fabbri – nata da un’idea sviluppata in tempi pandemici e poi realizzata con adesioni crescenti, non appena i tempi lo hanno consentito. I numeri confermano il successo. Grazie agli organizzatori e a tutti i partecipanti. È questa un’iniziativa che unisce lo sport, la promozione di uno stile di vita sano, la promozione del territorio, la valorizzazione turistica". In apertura di manifestazione, il tedoforo Vittorio Brandi, accompagnato da alcuni giovani corridori, con la fiaccola olimpica, alle Olimpiadi di Londra 2012 e ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018.

"Sono voluto venire qui – ha detto Brandi – invitato dallo staff, che ha accolto il mio desiderio dopo due anni di pandemia. E sono qui per testimoniare, con tanti giovani - che rappresentano il nostro futuro - uno dei principali valori che la teda rappresenta: la pace, soprattutto con riferimento alla situazione in Ucraina". Un appuntamento podistico che ha richiamato anche gruppi provenienti da tutta l’Emilia-Romagna: Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. La partenza sotto l’arco di corso Martiri della Libertà dei partecipanti, chi di corsa ed altri camminando per due percorsi. Due erano i percorsi da 6 km e 12 km circa. Partendo da corso Martiri della Libertà, i partecipanti sono proseguiti lungo la via Porta Reno, piazza Travaglio fino a raggiungere porta Paola e poi imboccare il sottomura di Ferrara fino al piazzale delle Medaglie d’oro dove da corso della Giovecca, sono rientrati nuovamente nel centro storico e corso Martiri della Libertà. All’arrivo lo staff dei volontari del gruppo Invicta Copparo ha predisposto un ricco ristoro per tutti i partecipanti all’evento. Al termine alcune premiazioni, al partecipante più anziano Antonio Mangherini di Masi Torello, poi i tre gruppi più numerosi, il primo è stato il gruppo podisti di Cavarzere (Venezia), seguono i camminatori per caso di Ceregnano (Rovigo) e gruppo di cammino Torrenova (Modena).

Mario Tosatti