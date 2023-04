"Subiti canestri molto pesanti nei momenti clou"

Una sconfitta che brucia e che fa male a questa Benedetto. La magia di Lacey, a un soffio dalla sirena, resterà impressa per un po’ nella mente dei centesi, ma anche in quella di Mecacci e dei suoi ragazzi che ieri sera, dopo 40 minuti di grande sacrificio e intensità, tutto si sarebbero meritati fuorché di perdere in una maniera così crudele. Niente impresa dunque, anche se Cento ci è andata veramente vicina, pur ruotando a sette giocatori e reduce da settimane di allenamenti a singhiozzo. Dopo quelle contro Treviglio e Cantù, le sconfitte diventano tre, in altrettante partite, con la classifica del girone giallo che posiziona la Tramec sul fondo, alla pari di Pistoia. Ad oggi, anche il bilancio con la Vanoli dice 0-3, ma i conti veri si faranno alla fine. "Vanno fatti i complimenti a Cremona, che ha segnato canestri pesanti e difficili nei momenti più importanti della partita, ma allo stesso tempo ritengo che vadano fatti i complimenti anche ai miei ragazzi che, nonostante tutte le oggettive difficoltà, sono stati bravi e disciplinati a rimbalzo e a passarsi la palla – commenta Mecacci nel post-gara –. Abbiamo perso con una valutazione più alta rispetto a quella di Cremona, questo fa ancora più male e basta anche far capire lo spessore della nostra partita. Quando giochi contro queste squadre i dettagli e le giocate dei grandi campioni fanno la differenza. Peccato davvero, perché sarebbe stata una bella iniezione di fiducia". Poi guarda avanti. "L’unica cosa che consola me e tutto lo staff è sapere che nessuno dei nostri esterni si è fatto male e non ha risentito dell’ampio minutaggio riservato loro per le assenze. Ulaneo? E’ ancora indietro di forma: normale per uno che è stato fermo 60 giorni. Piano piano proveremo a rimettere insieme i pezzi".

g.p.