Successo in serie C femminile: le ragazze di De Luca vincono il derby con Rimini

Successo della formazione del Cus-Salvi nel campionato nazionale di serie C femminile, contro la formazione del Tennis club Cicconetti di Rimini. Sui campi amici di via Gramicia, le ragazze capitanate dal maestro Ferdinando De Luca, hanno portato a casa la vittoria per 3-1.

Nel primo singolare, la cussina Eleonora Benvenuti ha lottato contro Sara Sirena uscendone sconfitta 63, 75. Pareggio immediato di Martina Scagliarini contro Manuela Benedettini per 61, 63, in una partita dove la portacolori ferrarese ha dimostrato tutta la sua esperienza.

Il punto del sorpasso è targato Elena Ravani, che vince agevolmente 60, 61 sulla romagnola Aya Zeyd.

Da ricordare l’assenza per infortunio dell’altra giovane under 16 Martina Ronconi, compagna della Ravani, e punto fermo lo scorso anno nella meritata salvezza. Nel doppio decisivo per il 3-1 finale, pronto riscatto di Benvenuti, che in coppia con Ravani ha imposto il suo tennis vincendo 62, 64 sulla coppia SirenaZayd.