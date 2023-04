’Sup Race’ al Lago delle Nazioni

Dopo il successo ottenuto nel corso del Campionato Federale di canoakayak e Sup lo scorso 19 marzo, lo Stand up paddle (Sup) sarà di nuovo protagonista a Comacchio nelle giornate di oggi e domani. Nel week-end ormai alle porte, infatti, è in programma la Spring Sup Race, tappa di coppa del mondo di Sup della Federazione Internazionale Icf (International Canoe Federation), grazie alla quale verranno selezionati dalla Federazione Fick i migliori atleti che entreranno nella nazionale italiana per la finale mondiale che si terrà in Thailandia a novembre. La disciplina, in forte ascesa negli ultimi anni, trae origine dalle lunghe tavole che si utilizzavano per gli spostamenti nei tratti oceanici lungo-costa. La competizione, patrocinata dal Comune, si svolgerà al Lago delle Nazioni e nel tratto di mare antistante, vantando la partecipazione di molti atleti del panorama internazionale. Un grande traguardo per Comacchio, che ospita il primo evento assoluto che la federazione internazionale ICF ha deciso di organizzare in Italia. La Spring Sup precederà la prima edizione di nuoto in acque libere, che si terrà il 14 maggio.