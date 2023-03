Supercoppa mista Uisp 2K vola alle finali nazionali

Il Volley2K conquista un posto alle finali nazionali di Belluno. Domenica al palasport di Poggio Renatico si è svolta la fase 1 della supercoppa nazionale Uisp di pallavolo mista. La manifestazione è arrivata alla nona edizione ed è stata organizzata, per il comitato Uisp di Ferrara, dalla società Volley2k Ferrara. Nel pomeriggio di domenica, grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Poggio Renatico, nella palestra comunale di via Leopoldo Testi si sono sfidate le squadre FB pallavolo Soliera, la Brock e ed il Volley2k, un triangolare che ha definito chi approderà alla fase finale di Belluno il 25 e 26 marzo prossimo. L’evento è stato sostenuto da Bondi e Globalambiente. Al termine la classifica ha visto primeggiare Serenissima volley, seguono il Volley2K e chiude FB pallavolo Soliera. Nonostante il secondo posto va in finale anche la formazione ferrarese. "Una bellissima giornata – commenta Tommaso Guerzoni presidente del Volley2K – all’insegna dello sport in cui ci siamo potuti confrontare con validissime squadre. Sono state tutte partite molto combattute con numerosi colpi di scena, tanta grinta e tanta voglia di giocare. Ringraziamo i nostri avversari per la partecipazione e i nostri sponsor per il supporto all’evento. Un grazie – aggiunge Guerzoni – soprattutto al nostro numeroso pubblico che ci ha sostenuto. Dato il quoziente set e l’entusiasmante prestazione della nostra squadra, nonostante la collocazione al secondo posto del podio, ci siamo comunque qualificati per le finali. Si vola a Belluno".

Mario Tosatti