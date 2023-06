Superlega Uisp-Csi, vincono Portoverrara e Contrapò

di Mario Tosatti

Una due giorni di calcio che ha acceso il Paolo Mazza, assegnati i titoli di calcio amatoriale e over 35. Ieri pomeriggio si svolte le cinque finali del torneo ‘superlega’ Csi-Uisp Ferrara suddiviso ini categorie. La kermesse è stata possibile con la collaborazione della Spal e il patrocinio del Comune di Ferrara. A completare il quadro degli eventi anche la partita tra i ‘ragazzi speciali’. Palcoscenico lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Nel corso delle premiazioni erano presenti l’assessore allo sport Andrea Maggi, che ha dato il calcio d’inizio dell’ultima finale, il presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi e il presidente regionale Uisp Enrico Balestra. Lo staff della Superlega Enrico Venturini e Giancarlo Beltrami ha espresso soddisfazione per la buona riuscita delle finali. Il programma della giornata di ieri è inziato con la finale della categoria over 35 serie ‘B’ tra Polisportiva Chiesanuova e Veloce Contrapò, vittoria di quest’ultima con il risultato di 1 a 0. A seguire emozioni e grandi applausi per la partita amichevole dei ragazzi ‘speciali’, in campo le formazioni della Società Casa&Lavoro e Format Asd. Al termine è stata la volta della premiazione dei capocannonieri di serie A e B, nell’ordine Vasile Ivanciuk (GSQ) 16 reti e Alessio Patracchini (FFM impianti elettrici) 13 reti. A chiudere il programma la finalissima della categoria over 35 serie ‘A’ tra Umbertiana e Portoverrara, in questo la vittoria è andata per 2 a 1 al Portoverrara. Nel programma di sabato, invece, le tre finali della categoria amatori. In quella di serie ‘B’ tra le due formazioni del Drink Team e Iloma Final di Rero vittoria di quest’ultima per 1 a 0. A seguire l’altra partita e finale della categoria amatori serie ‘A2’ tra XII Morelli e Guercino, a spuntarla è stata la prima con il risultato di 1 a 0. Al termine delle due finali si sono tenute le premiazioni dei capocannonieri dei gironi est e ovest, rispettivamente Matteo Zappaterra (Primaro) 17 reti e Andrea Attolico (U.S. Costa) 45 reti. Nel tardo pomeriggio si è tenuta l’altra finale della categoria amatori serie ‘A1’ tra Buontemponi e Primaro, vittoria dei primi per 1 a 0.