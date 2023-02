Tacopina: "Avanti con Oddo Ortoli per Lupo? Vediamo"

Una decisione definitiva sul destino di Fabio Lupo non è ancora stata presa – quantomeno non ufficialmente – ma il futuro del direttore dell’area tecnica appare lontano da Ferrara. Le indiscrezioni filtrate domenica sera sono state confermate, con Joe Tacopina che sembra abbia intenzione di affidare l’incarico ad Armando Ortoli, che lavorava già in casa Spal nei panni di direttore sportivo. Anzi, era una sorta di braccio destro di Lupo, peraltro pescarese doc come lui e mister Oddo.

A proposito dell’allenatore, erano circolate una serie di voci incontrollate che lo consideravano vicino ad un clamoroso esonero. A meno di due settimane dal suo arrivo in biancazzurro. Certo, il bilancio dell’ex tecnico del Padova non è positivo (un pareggio e una sconfitta), ma onestamente in pochi si aspettavano che riuscisse a cambiare il volto di una squadra in crisi nera in un paio di partite.

Qualcuno ha addirittura ipotizzato un ritorno di Daniele De Rossi, che il presidente della Spal ha comunque immediatamente smentito ai microfoni di Itasportpress: "No, De Rossi non torna – assicura Tacopina –. Si va avanti così. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da tempo e fa un buon lavoro anche nello spogliatoio: vedremo". Joe quindi non conferma né smentisce la separazione con Lupo (se ne andrebbe anche il suo collaboratore Mario Donatelli), ma le sue parole di stima nei confronti di Ortoli rappresentano quasi un’investitura. Ortoli aveva già lavorato con Tacopina ai tempi del Venezia, e Joe lo ha fortemente voluto riavere al proprio fianco a Ferrara. Fino ad oggi ha lavorato in sinergia con Lupo, ma adesso le loro strade potrebbero dividersi, con Ortoli che assumerebbe l’incarico di responsabile dell’area tecnica.

Oltre a Venezia, nel corso degli anni è stato l’uomo mercato di Frosinone, Catanzaro e Brescia, dal quale si è separato prima di venire alla Spal. Tornando a Oddo, per ora quindi rimane a tutti gli effetti l’allenatore dei biancazzurri, ma è evidente che l’eventuale addio di Lupo – che lo aveva fortemente voluto – per lui rappresenterebbe un brutto colpo.

Inoltre, come tutti i tesserati del club di via Copparo, la posizione del tecnico è sotto osservazione e se non dovesse arrivare la svolta tanto attesa nelle prossime gare, non è escluso che la società possa decidere di cambiare nuovamente. In casa Spal quindi si vive alla giornata, con la speranza che un successo domani sera contro il Frosinone possa riportare il sereno. All’interno del club e soprattutto nella squadra di Oddo, che in questo momento dovrebbero dedicare ogni energia esclusivamente alla lotta per non retrocedere.

Non resta che attendere un chiarimento da parte della proprietà, perché da qui alla fine della stagione bisogna davvero tirare tutti dalla stessa parte.

Stefano Manfredini