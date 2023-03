Tacopina esonera il dt Lupo Stasera spiegherà il divorzio

Sta per chiudersi il sipario sull’avventura di Fabio Lupo alla Spal, con l’annuncio ufficiale della separazione atteso per domani.

La nota del club biancazzurro non è ancora arrivata per una questione di opportunità, perché nel bel mezzo di una settimana che prevede tre gare di campionato in un momento così delicato per la squadra non era il massimo procedere con l’esonero del direttore tecnico, che peraltro aveva scelto personalmente il nuovo allenatore appena due settimane fa.

Di fatto però la decisione è già stata presa, e a nulla sono serviti i tentativi compiuti da alcuni dirigenti di far tornare il presidente Tacopina sui propri passi. Il percorso di Lupo in biancazzurro quindi è durato poco più di nove mesi, dal 14 maggio 2022 – quando prese il posto lasciato libero da Massimo Tarantino e Giorgio Zamuner negli uffici di via Copparo – a oggi.

Lupo era considerato un fedelissimo di Joe, che lo aveva già avuto al proprio fianco ai tempi del Venezia.

Così come Armando Ortoli, destinato a prendere il suo posto come responsabile unico dell’area tecnica.

Ortoli lavorava già all’interno del club con l’incarico di direttore sportivo, e viene promosso fungendo da anello di congiunzione tra società e squadra. E quindi pure con mister Oddo, pescarese come lui.

Toccherà al presidente Tacopina spiegare i motivi di una frattura che in pochi si aspettavano e che rischia di avere delle ripercussioni nel gruppo capitanato da Dickmann che tra mille difficoltà lotta per non retrocedere.

