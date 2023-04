Tacopina sabato sarà al Mazza "Fiducioso con questo spirito"

In occasione dello scontro diretto col Brescia, sugli spalti del Mazza ci sarà anche Joe Tacopina. Il presidente della Spal – a lungo sotto i riflettori nelle ultime settimane nei panni di avvocato difensore di Donald Trump – è partito dagli Stati Uniti e nelle prossime ore sarà a Ferrara per stare vicino alla squadra di Oddo in un momento determinante della stagione. Il suo arrivo in città è previsto per oggi, nel giorno in cui Dickmann e compagni dopo l’allenamento cominceranno il ritiro in vista del match con le Rondinelle. Gli impegni professionali non hanno impedito a Tacopina di seguire la gara di Benevento ed esultare per il successo della Spal: "Finalmente una bella vittoria – ha dichiarato il presidente a Itasportpress.it –. Merito anche dei giovani messi in campo da Oddo, che hanno dato qualcosa in più. Sono fiducioso per la salvezza, se si scende in campo con questo spirito".

SETTORE OSPITI. Il Gos ha deciso che i posti a disposizione dei tifosi del Brescia nel settore ospiti del Mazza saranno appena 600.

ARBITRO. La gara del Mazza sarà diretta da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Valeriani, dal quarto uomo Kumara, dal Var Banti e dall’Avar Marchetti. La Spal ha già incrociato Pezzuto nove volte, con un bilancio in perfetto equilibrio: quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’arbitro leccese ha diretto la squadra di Oddo un mese e mezzo fa, in occasione della sconfitta per 3-0 rimediata a Marassi contro il Genoa.

