Tacopina: "Spal, è colpa mia. Ma non mollo"

di Mauro Malaguti

A salutare il terzo allenatore di stagione della Spal Massimo Oddo nell’affollata sala stampa del "Paolo Mazza", sono il presidente Joe Tacopina e il responsabile di area tecnica Fabio Lupo. Visibilmente tirato in volto per il momento dei biancazzurri, Tacopina si comporta da presidente vero, facendo atto di assunzione di ogni responsabilità su di sé per il doppio cambio di mister in stagione e per la situazione della Spal: "In verità sono sorpreso di essere qui ora a presentare un nuovo allenatore – spiega – ma sono anche contento di ritrovarmi con Massimo Oddo. E accetto ogni responsabilità: De Rossi e Lupo non hanno colpe, gli errori fatti sono in capo a me. Nessun altro va accusato se non è andata come mi aspettavo.

La buona notizia di oggi è che abbiamo qui con noi Massimo, tecnico che rispetto e che avevo cercato anche in altre squadre, dopo averlo affrontato nei playoff di B quando lui era al Pescara e io a Bologna. Ha le credenziali giuste per guidare la Spal: tutti sanno che persona è".

"I problemi – continua il presidente – fanno parte della vita e arrivano ogni giorno per chiunque. Quel che fa la differenza è come li affronti, se hai mentalità da perdente o da vincente. Noi non ci caviamo da parte, non rinunciamo né ci scansiamo dinanzi alle difficoltà: le affrontiamo a testa alta. Oggi è un nuovo giorno e vogliamo girare pagina e ripartire con Massimo".

"Davvero il presidente sta mostrando una volta di più il suo valore di uomo e di manager – interviene Fabio Lupo poco dopo –, assumendosi responsabilità che in realtà sono di tutti, a partire da me. Joe al massimo avrà fatto un paio di scelte, non di più. L’ho detto anche ai giocatori: molto oggi è nelle loro teste, nei loro cuori e nei loro piedi. In campo vanno loro e debbono fare di più, e lo stesso vale per noi.

Ora stiamo tutti dalla parte di Oddo, che arriva in una fase delicata e avrà bisogno di un supporto ancora maggiore rispetto ai suoi predecessori. Speriamo di rialzarci e di aprire magari un ciclo con lui".

"Se io fossi uno che molla – riprende a domanda Tacopina – non sarei qui ora e non avrei speso altri soldi per un terzo allenatore. Io non rinuncio mai, so che i tempi duri non sono per sempre e le persone toste invece sì. Faremo tutto il possibile per superare il momento e far crescere la Spal.

Non andremo in serie C. Se vedo i nomi nel nostro organico, da Nainggolan a La Mantia, Moncini e gli altri, mi scappa da ridere: dovrebbe essere più che adeguato. Non mi deve interessare quel che si pensa adesso, io ho sogni grandi e sono abituato a guardare sempre in avanti.

Ai tifosi, anche ai più scettici, io dico: noi ci siamo, non molliamo, abbiano fiducia. Passo metà del mio tempo in città a curarmi della Spal e anche quando sono negli States lavoro a questo progetto.

Non vado da nessuna parte, per la Spal ho altri obiettivi e rimarrò qui a perseguirli. Quindi non c’è ragione di temere alcunchè".

Infine, la Spal a giorni deciderà la sorte di Pepito Rossi: "Lo scorso anno contribuì alla salvezza, ora stiamo finendo di valutare le sue condizioni atletiche e anche contrattuali. Presto prenderemo la decisione se tesserarlo o no".