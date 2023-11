Tacopina torna in città. Prima capitolo giovani, poi punto sul mercato

Tra meno di una settimana Joe Tacopina tornerà a Ferrara. Per la precisione lunedì prossimo, due giorni dopo la trasferta della squadra di mister Leonardo Colucci sul campo del Gubbio. Al momento non è chiaro però quanto tempo resterà nella nostra città il presidente, che desidera comunque partecipare ad una serie di appuntamenti legati anche al settore giovanile ed altre iniziative collaterali.

Oltre ovviamente a studiare con i dirigenti le mosse per rilanciare la Spal nel girone di ritorno, concordando con il direttore tecnico Fusco le operazioni di mercato necessarie a scongiurare una retrocessione che sarebbe catastrofica per la società ma soprattutto per l’intera città. Nel frattempo, la società di via Copparo ha sottoscritto una convenzione con la Uisp – Comitato territoriale di Ferrara. La partnership ha come obiettivo principale quello di diffondere la partecipazione alla vita sportiva cittadina e collaborare con Spal Foundation alla realizzazione di progetti sociali sportivi. Inoltre, l’accordo siglato darà la possibilità a tutti i tesserati Uisp, per mezzo del Comitato territoriale di Ferrara, di usufruire di una tariffa dedicata nei settori gradinata centrale e gradinata laterale dello stadio Mazza in occasione delle partite casalinghe dei biancazzurri.

Ecco tutti i prezzi nel dettaglio: gradinata centrale 17 euro intero, 12 euro ridotto, 5 euro under 18; gradinata laterale 12 euro intero, 8 euro ridotto, 5 euro under 18. Per usufruire di questa tariffa, gli interessati dovranno esibire la tessera Uisp Ferrara direttamente al botteghino dello stadio il giorno della gara.

Intanto, i tifosi della Spal

si stanno mobilitando per la trasferta di Gubbio

(in programma sabato prossimo con calcio d’inizio fissato alle 18,30), ennesima gara da non sbagliare per cercare di uscire il prima possibile dalle sabbie mobili del fondo classifica. A questo proposito, è aperta la prevendita per il settore curva ospiti dello stadio Barbetti della città umbra. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati, al prezzo unico di 10 euro esclusi i costi della prevendita. I tifosi biancazzurri potranno acquistare i tagliandi fino alle 19 di venerdì.

s.m.