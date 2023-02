Taekwondo, esami di cintura superati

Tanta concentrazione, un po’ di emozione e infine grandi sorrisi. Si sono conclusi così, martedì 31 gennaio, gli esami degli atleti e delle atlete dell’asd Taekwondo Ferrara per il passaggio di cintura, a coronamento del lungo periodo di preparazione, curato nei mesi scorsi dal maestro Francesco Zicarelli. Ventitre in tutto i bambini e i ragazzi, dai 4 ai 20 anni, che alla palestra ‘Gym & Tonic’, davanti al loro insegnante e alle loro famiglie, hanno dato prova delle tecniche acquisite durante gli allenamenti settimanali.

Nelle loro divise bianche (i tradizionali ‘dobok’) gli atleti si sono esibiti in dimostrazioni delle varie ‘forme’ (sequenze di movimenti di braccia e calci) e delle diverse tipologie di calci previste dalla disciplina coreana del taekwondo, oltre che in combattimenti a due sul tatami.

A conclusione delle prove, ognuno dei ragazzi ha ricevuto il proprio diploma e la nuova cintura, nei diversi colori ufficiali della disciplina, a conferma del grado di preparazione raggiunto.

"E’ per me sempre una grande soddisfazione – dice il maestro Francesco Zicarelli – vedere questi giovani e giovanissimi atleti impegnarsi e migliorare giorno dopo giorno in uno sport non facile come il taekwondo. E’ una disciplina che richiede un costante lavoro sul piano fisico e si fonda su principi e valori importanti per la crescita dei nostri giovani, non solo in ambito sportivo. Ai nostri ragazzi i miei complimenti per questo nuovo risultato raggiunto e l’augurio di continuare a coltivare la passione per questa disciplina, divertendosi e lavorando insieme".

L’associazione sportiva Taekwondo Ferrara, affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), è attiva dal 2012 sotto la guida dei maestri Francesco e Lorenzo Zicarelli, e cura la preparazione degli atleti, divisi in due gruppi per età, con allenamenti due volte a settimana alla palestra ‘Gym & Tonic’.