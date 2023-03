Tagliatti vince il titolo regionale nei 100 farfalla

Si sono svolte allo stadio del nuoto di Riccione le finali regionali, che oltre ad incoronare i campioni della Regione Emilia Romagna, rappresentavano l’ultima occasione per conseguire i tempi limite per i campionati nazionali che avranno luogo ad aprile. Tra i cussini brilla Nicholas Tagliatti che vince il titolo regionale nei 100 farfalla con il tempo di 56’’6. Non pago, nei 100 stile libero con un ottimo 51’’9 si guadagna anche un argento e nei 50 dorso arriva sul terzo gradino del podio con 26’’6, staccando il pass per i campionati giovanili. Ottimi miglioramenti per Alessio Giunchedi che nella categoria cadetti migliora i suoi personali e sale sul podio in tutte e tre le distanze della rana avvicinando il tempo limite nella gara più veloce dei 50 metri. Molto bene Luca Ferrari nella categoria Ragazzi che si aggiudica l’argento nella distanza dei 200 Dorso migliorando notevolmente il suo personale; esaltato dalla grande prestazione stacca anche il pass per i nazionali nei 100 dorso con un ottimo 1’00’’3. Bella prova per il capitano Francesco Breggion nella categoria Senior: migliora i suoi personali e sale sul podio nei 100, 200 e 400 stile libero facendo registrare un ottimo 50’’9 nella gara più spettacolare e veloce. Tra le ragazze in evidenza Ilaria Mazzanti; la juniores stravince i 50 e 100 stile libero i 50 e 100 farfalla e arriva terza nei 50 dorso staccando i pass per i giovanili, ma registra nella gara veloce del delfino un tempo eccezionale che le vale come pass per il campionato nazionale assoluto con un 27’’5, tempo di enorme valore tecnico. Belle e sfortunate le prove di Anastasia Pasti juniores che si aggiudica 6 argenti su sei gare disputate nelle distanze del delfino e del dorso, ma conquistando 4 pass per i giovanili e sfiorando il tempo per accompagnare la compagna Ilaria agli assoluti di nuoto nei 50 farfalla. Primo pass per i giovanili categoria juniores per Emma Gualandi nei 100 farfalla che nuota un ottimo 1’03’’9.