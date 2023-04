Tamassia e Pierli davanti a tutti a Bondeno

A Zerbinate i più veloci sono Tamassia e Pierli, che bissano entrambi i successi dell’edizione scorsa. Si è tenuta ieri pomeriggio la seconda edizione del ‘trofeo Generakoll’, con arrivo e partenza dagli stabilimenti produttivi di via Uralita 7 in località Zerbinate del Comune di Bondeno. Una manifestazione podistica promossa ed organizzata dal gruppo Modena Runners Club del presidente Alberto Cattini, resa possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Bondeno, il comitato Uisp Ferrara, Atletica Bondeno oltre delle aziende locali. Una corsa che si è intrecciata con due regioni tra il fiume Po, Consorzio Burana, Rocca Possente e la casa di Ariosto. Il programma del pomeriggio ha visto partire per primi le categorie giovanili sulle diverse distanze dei 400-500-1000 e 1500 metri, mentre a seguire ha preso il via la gara senior su un tracciato misto.

Il percorso quest’anno è stato di 12 km con la parte finale di 3 km tecnici attraverso il ‘Fondo le Buse’ e l’argine della ‘Cavalletta’. Tra le novità il passaggio suggestivo all’interno del Consorzio Burana. Una gara che ha visto nel gruppo di testa gli atleti più attesi e favoriti per la vittoria finale sia nel settore maschile e in quello femminile. I primi verdetti sono stati per il traguardo volante ‘Bianchi’ posto a 700 metri dalla partenza, che è stato assegnato a Daniel Turco e Fiorenza Pierli. Il punto più caratteristico è stato sicuramente al km 4.7 con il passaggio davanti alla ‘Rocca Possente’ di Stellata, dove si è avuto lo sprint per il ‘gran premio della montagna’, dove il primo uomo e prima donna sono stati rispettivamente Daniel Turco e Fiorenza Pierli. Gli atleti hanno poi proseguito lungo l’argine del fiume Po.

Una gara molto tecnica e combattuta fino alla fine, in testa si sono fronteggiati Tamassia e Turco, con allungo decisivo dell’atleta modenese. Tra le donne, invece dominio assoluto per la faentina Fiorenza Pierli, al comando dall’inizio e fino all’arrivo a braccia alzate. Al termine le premiazioni degli assoluti femminili e maschili, presente Ornella Bonati, assessore allo sport del Comune di Bondeno. Il podio di quest’ultimo ha visto sul gradino più alto Riccardo Tamassia (Modena Runners Club) 38.02, Daniel Turco (fondazione Bentegodi) 38.20 e Lotfi Gribi (Modena Runners Club) 39.38. Nel settore femminile vittoria per Fiorenza Pierli (Atletica 85 Faenza) 46.42, Aurora Imperiale (A.S. La Fratellanza 1874) 47.58 e terza Sonia Del Carlo (Podistica Formiginese). La classifica delle società è stata stilata in base ai piazzamenti dei primi 100 arrivi, vittoria per Reno Runner, a seguire Atletica Bondeno, Corriferrara, Gps Salcus Santa Maria Maddalena e quinta Podistica Finale Emilia.

Mario Tosatti