Tante emozioni, ma manca il gol Portuense e Mesola finiscono pari

portuense

0

mesola

0

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini, Sarto, Bolognesi, Sovrani (35’st Telloli), Bonora, Mahmoudi, Meli, Allegrucci, Laghi, Pierfederici. A disp. Othmani, Juin, Dall’Olio, Mazzoni, Musacchi, Di Francesca, Vitali, Sibi. All. Del Mastio.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Mangolini, Manari, Pittaluga, Zanella, Perini, Malagutti, Boscolozemelo (15’st Degiorgi), Mirontsev (38’st Berardi), Boscolo. A disp. Forza, Durante, Agnelli, Ferro, Cantelli, Ranzato, Marzocchi. All. Salvagno.

Arbitro: Alesssandro Gardenghi di Imola.

Note: ammoniti Pierfederici e Perini. In tribuna il direttore generale del Masi Torello Voghiera Graziano Quarella e il vicepresidente dell’Argentana Gian Pietro Mazzanti, oltre all’ex presidente della Fgic provinciale Lanfranco Mongardi.

E’ mancato solo il gol nell’atteso derby tra la lanciatissima Portuense e il Mesola. E’ stata una partita divertente, con tante occasioni da gol, da una parte e dall’altra. E’ un pareggio che fa comodo soprattutto al Mesola, che conserva un punto di vantaggio sui rivali nella prospettiva di un piazzamento per i play off.

I rossoneri lamentavano una sola assenza ma importante, il capitano Formigoni; più consistente il numero degli indisponibili tra i castellani, come del resto nel turno precedente, handicap che non aveva impedito la larga vittoria in riva al Po.

Due gli ex, tutti nelle fila biancazzurre: Mirontsev (ieri uno dei migliori) e Cantelli, tenuto prudenzialmente in panchina. Nel primo tempo è più intraprendente la Portuense, che ha espresso un gioco più brillante, arioso, con continui cambi di campo per non dare punti di riferimento, mentre il Mesola è rimasto asserragliato nella propria metà campo, pronto a colpire di rimessa.

Al 13’ il primo squillo: su schema da calcio d’angolo, Sarto mette in mezzo un pallone invitante, attraversa tutta la linea di porta ma nessuno riesce a mettere in rete. Al 18’ dal vertice dell’area gran tiro di Pierfederici che sorvola l’incrocio dei pali. Al 31’ altra occasione per i padroni di casa. Sarto sorprende la retroguardia castellana su calcio di punizione, suggerimento in profondità per Pierfederici, sul suo diagonale si oppone in tuffo Calderoni.

Al 34’ su calcio d’angolo altro schema brillante dei rossoneri, il tiro di Bolognesi dal limite è intercettato, raccoglie Pierfederici, ma non trova il bersaglio. Al 43’ ghiotta occasione dilapidata da Allegrucci, imbeccato a centro area da Mahmoudi: pensa di essere in fuorigioco davanti al portiere, invece era in posizione valida, il tiro è fiacco e tutto sfuma. Al 9’ del secondo tempo c’è la prima azione pericolosa del Mesola: Pittaluga ruba palla in attacco, suggerimento in profondità per l’inserimento del veloce Mirontsev, Piovaccari è tempestivo in uscita e gli chiude gli spazi. Al 16’ punizione dalla trequarti sul secondo palo nell’area della Portuense, raccoglie di testa Pittaluga, traiettoria alta di poco sopra la traversa.

Franco Vanini