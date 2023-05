Tanti dubbi su quella decisione che può valere la fine dei giochi

La Spal non compie nemmeno questo sorpasso e ora rischia fortemente a 270’ dalla fine del campionato la retrocessione diretta, eppure col Perugia ha lasciato il campo tra gli applausi della sua gente, che prima l’aveva lungamente disapprovata. Un controsenso? Una ragione c’è. Maistro firma con un grande gol il 2-1 al minuto 87, nel tripudio del "Paolo Mazza". L’arbitro Manganiello va a verificare al Var un possibile tocco di mani di Moncini in avvio di azione. Ora, tre fatti appaiono inoppugnabili: 1) Struna gli spara il pallone addosso da mezzo metro; 2) il giocatore non ha braccio staccato dal corpo e quindi non sembra aumentarne il volume; 3) è di spalle e neppure vede quel che accade. Ora, le interpretazioni Aia e Figc rilasciate in questa stagione per i falli di mano in attacco dicono che "un contatto accidentale manopallone da parte di un giocatore prima della segnatura di una rete non sarà più considerato infrazione" e che "gli arbitri devono giudicare la legittimità della posizione del braccio in relazione al movimento che il calciatore sta facendo".

Per il Var e poi per Manganiello, cui comunque spettava l’ultima parola, era il caso di annullare. Rivedendo l’azione ognuno si può fare la sua idea, ma rimangono molti. Molti, molti dubbi. Detto ciò, la Spal era partita bene accusando poi nel giro di cento secondi l’uscita del suo centro di gravità permanente Nainggolan per malanno muscolare e il gol al passivo da corner. Così si è trascinata malamente fino all’intervallo e anche oltre. Quando però l’episodio del rigore l’ha scossa, pur correndo enormi pericoli in difesa contro un avversario che due volte ha sbattuto contro la traversa, la Spal aveva reagito finalmente con spirito e tigna, e alfine rimontato.

Il Perugia non meritava di perdere e ha avuto le occasioni migliori? Vero. Ma era una partita decisiva che si giocava tutto sul risultato più che sui meriti, e che ora probabilmente sanzionerà la retrocessione della Spal in serie C. Evidentemente, non era destino.

Mauro Malaguti