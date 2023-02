Tassi Group a digiuno Ma le rivali vanno ko

A Forlì la Tassi Group ci ha provato fino alla fine, ma la forza della capolista Unieuro è venuta fuori sin dalla palla a due, con la truppa di Martino a controllare ritmi e punteggio nonostante la buona attitudine messa in campo da Campani e compagni. Dopo la batosta subita per mano di Ravenna, però, chi chiedeva al Kleb una pronta reazione sul piano mentale può ritenersi soddisfatto, visto che i biancazzurri hanno tenuto botta di fronte a un avversario di primissima fascia con un ruolino di marcia pressoché perfetto nelle ultime dieci partite. Guardando il bicchiere mezzo vuoto c’è da dire che Ferrara è incappata nel quarto ko consecutivo, il sesto in sette gare nel girone di ritorno, e nell’ultimo mese a preoccupare è l’involuzione di alcune pedine a disposizione di coach Leka, in particolare chi sale dalla panchina: questa squadra, infatti, è riuscita a produrre il miglior basket nel momento in cui tutti mettevano il loro mattoncino, e da un po’ di tempo a questa parte né Jerkovic né Tassone - che nella prima parte di stagione erano stati determinanti a gara in corso – stanno rispondendo presente alle chiamate del tecnico albanese.

Anche il giovane Pianegonda, che nel momento di maggiore difficoltà di Bertetti era risultato preziosissimo, ora sta vivendo un periodo di alti e bassi, ma il discorso può essere ampliato pure a chi parte dall’inizio (ad eccezione di Cleaves e Campani) in un momento della stagione delicatissimo per la Tassi Group, che forse ha smarrito un po’ di certezze nell’ultimo mese. Di certo c’è che nulla è compromesso, perché Ferrara nonostante i quattro stop di fila ha mantenuto il nono posto tenendo a distanza le rivali Chiusi e Mantova, rispettivamente ko con Chieti e Udine. E ancora più indietro, San Severo e Ravenna sono state letteralmente demolite da Pistoia e Cento nell’ultimo turno. Guardando il bicchiere mezzo pieno, allora, il Kleb occupa tuttora una posizione di classifica invidiabile, che al momento gli consentirebbe di evitare il "girone della morte" nella seconda fase, e addirittura di giocarsi un piazzamento playoff. Discorsi prematuri, perché prima c’è da battere San Severo per rimettersi in marcia e ritrovare una vittoria che manca ormai da un mese, quando Ferrara espugnò il parquet di Chieti.

Jacopo Cavallini