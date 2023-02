Tassi Group a Forlì Campo tabù da 4 anni

Sono passati quattro anni dall’ultimo successo del Kleb sul campo di Forlì, e la gara di domenica all’Unieuro Arena può essere considerata per certi versi analoga a quella di quel 24 febbraio 2019, quando l’allora Bondi lottava per salvarsi e trovò il quarto centro consecutivo sotto gli ordini di Spiro Leka, subentrato a stagione in corso ad Andrea Bonacina. Analoga per le differenze almeno sulla carta tra i due roster (Forlì ai tempi presentava Lawson, Johnson, Marini, Giachetti e De Laurentiis, solo per citarne alcuni) ma soprattutto per la situazione attraversata dai biancazzurri, ai tempi invischiati nel "tugurio", come a Leka piaceva chiamarlo, ed ora alla ricerca di un successo che metterebbe fine ad una striscia negativa di cinque ko nelle ultime sei e li rilancerebbe in chiave salvezza dopo la brusca frenata casalinga con Ravenna.

Non sarà facile, ma al cospetto della capolista la Tassi Group avrà ben poco da perdere, in una vigilia che ricorda quella di due settimane fa prima del derby a Cento. Ma torniamo a quel 71-68 con cui la Bondi di Leka espugnò il palasport romagnolo ormai quattro anni fa, al termine di una partita giocata quasi sempre di rincorsa - con la Forlì di Valli avanti per tre quarti su quattro - ma risolta nell’ultima frazione con un parziale di 23-13 targato soprattutto Campbell e Swann. I due Usa biancazzurri chiusero rispettivamente con 17 e 25 punti, e decisivo fu un break di 14-0 ad inizio ultimo quarto che indirizzò la sfida verso gli estensi, bravi poi a mantenere i nervi saldi nella lotteria dei liberi finale. Un successo vitale che contribuì alla rimonta salvezza di Ferrara con coach Leka in panchina, subentrato a Bonacina dopo la sconfitta a Piacenza che segnò l’ultimo posto in classifica per la Bondi. Da lì in poi una cavalcata meravigliosa che portò, appunto, il Kleb fuori dal "tugurio" e il mantenimento della categoria da cui poi nacque l’epopea del tecnico albanese alla guida dei biancazzurri. La speranza è che anche domenica, proprio come quattro anni fa, la Tassi Group possa aggiungere un importante tassello al suo cammino verso la salvezza.

Jacopo Cavallini