Tassi Group, accolto il ricorso: Smith ci sarà

La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso presentato dal Kleb contro il provvedimento di squalifica di Andrew Smith (foto). La tesi presentata dalla società è stata accettata e la squalifica è stata tramutata in ammonizione. Il lungo americano sarà così regolarmente in campo nella partita di domenica contro Ravenna, determinante per la corsa salvezza dei biancazzurri. Smith era stato squalificato dopo il derby con Cento e per regolamento avrebbe dovuto saltare il prossimo impegno, dal momento che aveva subito lo stesso provvedimento (poi commutato in ammenda) in seguito alla gara con la Fortitudo Bologna.

Il reclamo è stato invece accolto e il giocatore americano potrà scendere regolarmente in campo: meriti vanno dati al Kleb, in particolare nella figura del direttore operativo Gigi Terrieri, che è riuscito a far valere le proprie ragioni e a far cadere l’accusa nei confronti di Smith, il quale era stato squalificato per il lungo applauso ironico rivolto al pubblico centese al momento della sua espulsione. Evidentemente, la Corte ha però stabilito che il provvedimento inizialmente deciso dal giudice sportivo fosse fin troppo severo, e Ferrara avrà così il suo totem a disposizione nella delicatissima sfida contro l’Orasì dell’ex Petrovic. Ieri pomeriggio i biancazzurri si sono allenati al completo agli ordini di coach Spiro Leka per preparare al meglio la gara di domenica (ore 18), spartiacque della stagione di entrambe le squadre.

OGGI AL VIA LA PREVENDITA. Parte nel pomeriggio la vendita dei tagliandi per la sfida di domenica pomeriggio alla Giuseppe Bondi Arena tra Tassi Group e Orasì Ravenna. Biglietteria aperta oggi dalle 15 alle 18.30, domani dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 fino alla palla a due. Ingresso a 1 euro per i tesserati delle società giovanili e gli studenti di scuole elementari e medie.

Jacopo Cavallini