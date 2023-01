Tassi Group, altra chance salvezza A Chieti passa un treno speciale

La Tassi Group vuole tornare a costruire il suo muro per la salvezza, e oggi pomeriggio a Chieti un successo rappresenterebbe un altro mattoncino importante per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria.

Gli uomini di Leka, dopo i due ko consecutivi con Udine e Pistoia, tornano ad affrontare una squadra alla portata come quella abruzzese, ultima in classifica e con assoluto bisogno di punti dopo la scoppola nell’ultimo turno subita sul campo di Ravenna.

Non sarà una partita facile, perché Ferrara al 99% dovrà ancora una volta fare a meno di Alessandro Amici, il cui ritorno in campo a meno di clamorose evoluzioni dell’ultima ora dovrebbe essere previsto per la sfida di domenica prossima contro Rimini, mentre Chieti ha recentemente aggiunto due pedine come Spizzichini e Thioune che consentiranno a coach Rajola di allungare le sue rotazioni con qualità ed esperienza. Dopo la bella prova con Pistoia, il Kleb entra in una "venti giorni" decisiva per il suo campionato, con tre sfide salvezza una dietro l’altra inframezzate dal derby del 22 gennaio alla Milwaukee Dinelli Arena contro la Tramec Cento.

Oggi al Pala Tricalle capitan Campani e compagni sono chiamati ad una grande prova per allungare sulle dirette inseguitrici e rafforzare ancor di più una solida posizione di classifica: "Ci aspetta una gara sicuramente molto difficile, in un campo ostico – le parole alla vigilia di Gianmarco Bertetti –, Chieti arriva da una brutta gara a Ravenna ma noi dovremo essere pronti, giocando con la medesima intensità e pazienza con cui abbiamo giocato nell’ultimo periodo, sapendo che non sarà facile portare a casa la vittoria.

Per entrambe le squadre saranno due punti fondamentali, loro vorranno fare di tutto per vincere, noi dovremo stare sul pezzo, giocando serenamente e senza pressioni".

L’ex ferrarese Stefano Rajola, ora allenatore a Chieti, ha messo l’accento sulle qualità della Tassi Group: "Ferrara è una squadra che è riuscita a fare dei colpi fuori casa anche importanti. Ha alternato ottime prestazioni sia in casa che fuori e hanno parecchi punti di forza. Dopo un avvio difficoltoso Cleaves si sta rivelando come uno dei migliori giocatori del campionato. Hanno un gruppo di italiani solido, Andrew Smith è un giocatore molto atletico.

Noi però abbiamo il dovere di riscattare una prestazione non all’altezza come quella di mercoledì a Ravenna".

Insomma, gara chiave per entrambe le squadre, che oggi daranno battaglia per rimettersi in moto dopo i recenti passi falsi, con la Tassi Group vogliosa di riprendere il suo cammino verso la zona tranquilla della classifica.

Jacopo Cavallini