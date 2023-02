Tassi Group ancora ko: ora rischia grosso

Ferrara, 12 febbraio 2023 – Avviso ai naviganti: la Tassi Group rivelazione del girone di andata si è smarrita e nel ritorno, dopo aver vinto un solo match, è rientrata a pieno titolo nella bagarre salvezza. Anche San Severo ieri al palasport ha certificato la crisi estense imponendosi per 69-73 ed ora i biancazzurri, pur restando noni grazie anche alle sconfitte altrui, sono state avvicinate dalle formazioni in coda, con le quali hanno una differenza canestri molto negativa (ad esempio con Ravenna e la stessa San Severo).

Insomma, ci sarà da soffrire in questo finale di stagione e il match di ieri ha confermato che ad oggi la squadra non esprime punti dalla panchina ed è troppo povera di talento, con il solo Cleaves capace di segnare e creare qualcosa. Domenica nuova occasione in casa contro Cividale, ma il momento è davvero preoccupante per il Kleb.