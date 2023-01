Tassi Group, arriva Pistoia "Non facciamoci prendere dalla foga, loro sanno punirci"

Archiviate le festività, per la Tassi Group è tempo di tornare in campo domani sera (ore 20.30) alla Giuseppe Bondi Arena contro la capolista Pistoia, che per l’occasione sarà priva del lungo Del Chiaro, vittima di una lussazione alla spalla che lo terrà ai box per diverse settimane. Dal canto suo il Kleb valuterà sino alla palla a due le condizioni di Alessandro Amici, in recupero dal problema alla caviglia di cui è vittima dalla sfida interna con Mantova, ma che difficilmente sarà a disposizione di coach Leka per l’impegno contro i toscani. "Pistoia è una squadra di livello altissimo – analizza il vice allenatore biancazzurro Marco Carretto –, difensivamente è impressionante come riescano a non concedere mai vantaggi agli avversari, mentre in attacco giocano in maniera semplice ma efficace. Rispetto all’anno scorso hanno cambiato solamente i due americani, che hanno qualche licenza in più rispetto agli altri a livello offensivo, ma all’interno di un sistema molto preciso e ordinato in cui tutti hanno le loro competenze e responsabilità. Nell’ultima gara che hanno giocato in Coppa contro Cremona hanno espresso grande fisicità e aggressività su ambo i lati del campo, per noi sarà importante bilanciare i momenti in cui possiamo lasciarci andare in attacco e avere pazienza, perché Pistoia è una squadra che punisce ad ogni singolo errore. Non dovremo farci prendere dall’affanno di segnare ad ogni costo, loro non potranno contare su Del Chiaro ma in ogni caso hanno giocatori duttili come Wheatle con i quali riescono a tappare qualsiasi buco. Noi avremo poco da perdere, è una situazione che già abbiamo affrontato in passato, certamente abbiamo le carte in regola per potercela giocare".

Recuperati gli acciaccati Cleaves e Pianegonda, la Tassi Group vuole regalarsi un avvio di 2023 da sogno ripetendo le vittorie contro big del calibro di Cento, Forlì e Fortitudo Bologna: "Riuscissimo ad alzare il punteggio potremmo aumentare le nostre chance di successo – conclude Carretto –, ma realisticamente tutto dovrà partire dalla difesa, loro in contropiede sono comunque molto pericolosi. L’aumento del ritmo deve nascere da una super difesa nostra, e in attacco dovremo avere la pazienza di trovare il varco giusto".

OGGI AL VIA LA PREVENDITA. Prezzi scontati e promozione "Happy New Year" per la sfida di domani sera alla Bondi Arena tra Tassi Group e Giorgio Tesi Pistoia: biglietti in curva a 5 euro e in tutti gli altri settori a 15 euro. Prevendita al via oggi dalle 15 alle 18.30, poi domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 ad inizio gara.

Jacopo Cavallini