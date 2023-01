Tassi Group, arriva Ravenna Per imporsi serve la grinta delle giornate migliori

La sfida di oggi pomeriggio tra Tassi Group e Orasì Ravenna rappresenta un crocevia per la stagione di entrambe le squadre, impegnate nella corsa salvezza e distanziate di sei punti l’una dall’altra. Il Kleb, con un successo metterebbe tra sé e i romagnoli otto lunghezze di distanza, il che vorrebbe dire al 99% lasciarsi dietro la compagine di Lotesoriere sino al termine della stagione, visto che poi mancheranno sette partite alla fine della stagione regolare. Per l’Orasì dell’ex Petrovic, invece, memore della vittoria dell’andata, un colpo esterno alla Giuseppe Bondi Arena significherebbe rilanciarsi in chiave salvezza e proseguire nel discreto momento attraversato da Musso e compagni, reduci da tre affermazioni nelle ultime sei uscite di campionato. Ferrara potrà contare su Smith, la cui squalifica è stata annullata dopo il ricorso presentato e vinto dalla società del presidente Miozzi, e su un Amici che ha potuto mettere nelle gambe una settimana in più di allenamenti. "Il match contro Ravenna sarà un crocevia importante per la nostra stagione – ha detto alla vigilia l’esterno biancazzurro Maurizio Tassone –, ci potrà permettere di distanziarci da loro e dalle inseguitrici in maniera importante, viceversa complicherebbe un po’ il nostro cammino. Ravenna ha centrato alcuni punti importanti fuori casa, questo deve riportarci alla concentrazione massima sul modo in cui affronteremo il match. Tornando a noi, nonostante gli ultimi due ko, siamo contenti di quanto stiamo facendo fino ad ora, adesso entriamo nel momento caldo della stagione, dove l’approccio ad ogni gara, la concentrazione e il limitare gli errori il più possibile saranno la chiave per fare bene. Attenzione a Musso, giocatore che non ha bisogno di presentazioni per questa categoria, ma anche all’asse straniero Anthony-Lewis". Dopo aver tenuto testa alla capolista Forlì nel derby di domenica scorsa, l’obiettivo di Ravenna è quello di sbancare il palasport estense per rifarsi sotto in ottica salvezza: "Ferrara sta facendo un grande campionato, ed in particolar modo in casa ha battuto due delle tre capoliste, conducendo la gara per moltissimo tempo anche contro Pistoia – le parole del coach romagnolo Lotesoriere –. Propongono una cattiveria agonistica molto elevata e questo sarà il grande tema da fronteggiare per noi. La nostra settimana è stata molto complicata a livello numerico, ma spero di recuperare tutti". Appuntamento alle 18 alla Giuseppe Bondi Arena.

Jacopo Cavallini