Tassi Group, buon test di fine anno contro Imola

tassi group

94

andrea costa imola

89

TASSI GROUP FERRARA: Bellan 21, Buriani, Campani 2, Bertetti 8, Smith 14, Tassone 10, Jerkovic 18, Cavicchi 1, Cazzanti 15, Braga 5, Amici ne, Pianegonda ne. All. Leka.

ANDREA COSTA IMOLA: Restelli 9, Fazzi 4, Agostini 18, Barbieri, Ranuzzi 14, Corcelli, Marangoni 10, Tognacci 17, Montanari 17, Trentin ne. All. Grandi.

Parziali: 18-23; 50-46; 73-66.

Una Tassi Group piena zeppa di giovani, e priva di Amici, Cleaves e Pianegonda, chiude il 2022 battendo 94-89 l’Andrea Costa Imola in un test utilissimo in vista della sfida casalinga di settimana prossima con Pistoia. Tanto spazio per il classe 2005 Cazzanti e il 2006 Braga, capaci di destreggiarsi alla grande in mezzo alle più esperte pedine biancazzurre.

L’avvio dello scrimmage è tutto di marca estense, con Ferrara che si sblocca subito con due triple targate Bellan e Jerkovic (foto), dall’altra parte i più ispirati sembrano Tognacci e capitan Ranuzzi, col Kleb che insegue alla prima sirena nonostante il buon impatto del giovanissimo Cazzanti, autore di un canestro di puro talento dalla lunga distanza.

La Tassi Group cerca i suoi lunghi ad inizio secondo quarto e porta Imola in bonus dopo appena tre minuti, c’è gloria anche per il giovanissimo di scuola Vis Braga, per l’occasione aggregato al Kleb vista l’assenza di Valente. Il Kleb allunga grazie alle triple di Cazzanti e Jerkovic (31-27), a cui seguono quelle di Braga e Bertetti, con Imola che prova a resistere nonostante il bombardamento estense dai 6,75.

Il giovane classe 2005 del vivaio Scuola Basket arriva a quota 13 già all’intervallo, mentre i primi cinque punti della ripresa sono tutti di un ispirato Bellan, sempre più protagonista nell’economia di squadra biancazzurra.

La truppa di Leka trova la doppia cifra di vantaggio al minuto 27, brava l’Andrea Costa a rifarsi sotto grazie a un parziale di 7-0 in poco più di un giro di lancetta.

Ancora Bellan con due canestri in fila per il +9 Tassi Group, poi si scatena Tassone che segna dieci punti nell’ultimo quarto e sigla il 94-89 finale, con cui il Kleb saluta il 2022 e si prepara al ben più impegnativo test di mercoledì 4 gennaio contro la capolista Pistoia.

Jacopo Cavallini