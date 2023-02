Tassi Group, cancella il rimpianto San Severo

Continua il bel rapporto fra il Kleb Basket e il mondo della scuola ferrarese. Ospiti della società del patron Marco Miozzi, nella mattinata di ieri, circa 60 bambini dai 3 ai 5 anni della scuola d’infanzia Maria Immacolata, approdati alla Giuseppe Bondi Arena assieme alle maestre. Dopo essersi divertiti sul parquet assieme ai giovani Samuele Valente e Alessio Petrolati, bambini e maestre hanno fatto il tour del palasport accompagnati dal direttore operativo biancazzurro Gigi Terrieri, poi altri giochi sul campo e foto di gruppo assieme a Maurizio Tassone e Tommy Pianegonda. Alla chiusura della bella mattinata, bambini, genitori e maestre sono stati invitati alla gara di domenica pomeriggio, quando alla Giuseppe Bondi Arena arriverà l’Allianz Pazienza San Severo. Un tema, quello delle scuole, che il Kleb sta ricominciando a percorrere nell’ultimo periodo, con diversi incontri – tra cui quello di mercoledì all’Iti Copernico assieme ad Andy Cleaves e Spiro Leka – per avvicinare sempre più gli studenti alla palla a spicchi cittadina. Tornando al campo, domenica al "palace" saliranno i pugliesi di San Severo, in crisi di risultati e reduci dalla scoppola casalinga (56-85) per mano di Pistoia, impegno cruciale per il campionato della Tassi Group che vuole riprendere a vincere dopo le quattro sconfitte consecutive dell’ultimo mese. Al Kleb servono i due punti per mantenere il nono posto e per pareggiare gli scontri diretti con la truppa di Pilot, che all’andata vinse 89-81 dopo un overtime in una partita che Ferrara sembrava avere in pugno: avanti 68-73 a 1’30’’ dalla sirena (e con palla in mano), un finale da horror ha consentito ai pugliesi di riacciuffare il punteggio e di portare la contesa al supplementare, dove due triple del giovane Bogliardi hanno messo fine alle velleità dei biancazzurri.

PARTE OGGI LA PREVENDITA. Al via oggi pomeriggio la prevendita dei tagliandi per la gara tra Tassi Group e San Severo, in programma domenica alle 18. Biglietteria aperta dalle 15 alle 18.30, con possibilità di acquistare anche i ticket per la sfida di domenica 19 contro Cividale a prezzi agevolati.

Jacopo Cavallini