Tassi Group, difesa troppo molle E la capolista Forlì fa la differenza

unieuro forlì

97

tassi group FERRARA

89

UNIEURO : Sanford 21, Benvenuti 2, Penna 8, Radonjic ne, Ndour 2, Munari, Pollone 15, Adrian 14, Valentini 16, Gazzotti, Cinciarini 19, Borciu. All. Martino.

TASSI GROUP FERRARA: Bellanne, Cazzanti ne, Pianegonda 2, Jerkovic 2, Valente ne, Bertetti 6, Campani 22, Smith 14, Tassone 4, Cleaves 26, Buriani ne, Amici 13. All. Leka.

Parziali: 26-21; 49-41; 73-66.

Arbitri: Moretti, De Biase, Lupelli

La Tassi Group gioca la sua partita ma cede a una Forlì nel complesso più solida, capace di segnare la bellezza di 97 punti e di punire oltremodo una difesa biancazzurra fin troppo morbida. Ferrara resta in scia per gran parte del match, ma l’Unieuro conduce sin dalla palla a due e allunga nell’ultimo quarto, quando il Kleb non può più nulla sotto i colpi di Cinciarini e Sanford. In classifica, però, cambia poco o nulla, perché perdono anche Chiusi e Mantova e la Tassi Group mantiene il nono posto con due preziosissime lunghezze di vantaggio. Nei primi 3’ gli uomini di Leka si prendono buoni tiri che però non entrano, poi si sblocca Cleaves e l’attacco biancazzurro comincia a dare i suoi frutti, anche se Forlì non si fa trovare impreparata soprattutto con Sanford (11-10). Gli arbitri prendono di mira Campani – subito due falli per lui – e Leka è costretto ad abbassare il quintetto, col Kleb che risponde presente sull’asse Amici-Smith. Due triple in fila di Pollone per il +3 Unieuro, Ferrara sbaglia qualche tiro di troppo e i romagnoli tengono il vantaggio grazie ai cesti di Cinciarini e Adrian (26-21). Forlì non fa nulla di trascendentale ma allunga sul +9 a inizio secondo quarto, la Tassi Group segna la miseria di un punto in 5’ sbagliando tutti i tiri aperti che riesce a costruirsi, prima della tripla liberatoria di Amici che vale il -8 biancazzurro.

Si accende Smith dalla lunga distanza, il Kleb non molla e prova a restare aggrappata agli uomini di Martino ma Sanford punisce dall’angolo (44-35). Botta e risposta Valentini-Amici dall’arco in avvio di ripresa, tap-in schiacciato di Cleaves e il Kleb ci crede sul 56-50 al 23’, poi un paio di palle perse e Forlì torna a viaggiare in sicurezza (59-50). Bombe di Adrian e Cinciarini e nuovo massimo vantaggio sul +13, la Tassi Group senza pressione si rifà sotto grazie a Smith (67-61) ma all’Unieuro basta poco per allungare un’altra volta col talento di Penna e Pollone. Campani segna otto punti consecutivi e riporta i suoi fino al -7, Forlì si carica di falli nel pacchetto lunghi ma il problema per Ferrara è che Cleaves non fa più canestro.

L’Unieuro ne ha di più e Cinciarini con un gioco da tre punti porta i suoi sul +12 a 5’ dalla sirena, nel finale la Tassi Group lascia strada libera e guarda ai risultati degli altri campi, che sorridono eccome ai biancazzurri: sia Chiusi che Mantova vanno ko, e sostanzialmente in classifica non cambia nulla, con la truppa di Leka che resta al nono posto due lunghezze sopra le dirette inseguitrici. Domenica però arriva una gara da vincere a tutti i costi contro una Severo in crisi nera.

Jacopo Cavallini