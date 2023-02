Tassi Group e Tramec, 40 minuti ’bollenti’

CENTO

Un’altra domenica di fuoco e di passione alla Milwaukee Dinelli Arena: questa sera alle 20 arriva Forlì, capolista assieme a Pistoia, ma distante solo due lunghezze dai biancorossi (dirigono Masi, Costa e Morassutti). In mente c’è ancora il tap-in di Adrian, a poco più di un secondo dal termine della sfida di andata, decisivo per la vittoria dei romagnoli, passati col brivido (63-62) dopo una partita vissuta sulle montagne russe, con la Tramec a scivolare proprio sul più bello. Ma nella testa dei cuori centesi c’è anche la speranza di vivere un’altra notte da protagonista, per sognare l’aggancio e regalarsi un finale di stagione regolare tutto in volata, a combattere per il primo posto. Tra l’amaro ricordo e pensare a ciò che potrà accadere nelle prossime settimane, c’è però di mezzo la realtà: un presente che dice che alla Benedetto manca sempre meno per raggiungere l’obbiettivo di chiudere tra le prime tre e che un ulteriore passo in avanti, questa sera, lo avvicinerebbe sempre di più. Uno scopo ben chiaro nel mirino e un altro esame per testare sé stessa, contro una delle squadre più attrezzate di tutta la Serie A2, costruita per riportare una piazza storica e appassionata come Forlì in Serie A dopo tanto tempo. Per questo, sarà la squadra di Martino a rivestire il ruolo di favorita, anche se all’andata fu l’equilibrio a regnare sovrano, con la Tramec brava a contenere e a tenere per lunghi tratti il controllo del match, prima del blackout degli ultimi minuti. Cinque vittorie in fila ed entusiasmo a dismisura, cresciuto ancor di più dopo l’ultimo successo in rimonta a Cividale (73-77), con Adrian e Sanford a prendersi la scena con 22 punti segnati ciascuno. Gli stessi due che proveranno a recitare la parte delle star anche stasera. Entrambi con un passato in Serie A nella passata stagione, rispettivamente a Brindisi e Pesaro, i due Usa sono le principali bocche da fuoco dell’attacco forlivese: Adrian con 15.2 punti e 6.2 rimbalzi di media nelle 20 gare disputate, otto in più rispetto a quelle di Sanford, che viaggia a 13.5 punti realizzati, conditi da 4.4 rimbalzi e 2.7 assist. Tra gli italiani, impossibile non citare il veterano Daniele Cinciarini (12.4 punti) e Fabio Valentini (12.3), oltre al regista Penna (7.4 punti e 3 assist) e al lungo Benvenuti (6.2 punti e 3.3 rimbalzi), che saranno affiancati da Gazzotti (4 punti e 5.8 rimbalzi) e Pollone (6 punti e 4.9 rimbalzi). Giovanni Poggi