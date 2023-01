Tassi Group e Tramec, derby spartiacque

Un’altra impresa targata Tramec. Anche la corazzata Udine è stata annientata dai biancorossi, ennesima big del campionato colpita e affondata dagli uomini di Mecacci, granitici in difesa e, per lunghi tratti, scintillanti in attacco. Questa la formula vincente di un gruppo che, due giorni fa, è tornato a sfoderare l’arma per eccellenza, la difesa, quella che ha soffocato il ritmo offensivo di Udine, lasciando a Gentile e compagni soltanto le briciole: lì ha girato la partita, che poi la Benedetto ha saputo addomesticare fino alla sirena finale, resistendo ai tanti tentativi della squadra di Finetti di rimettere in piedi la gara. Venti minuti per mettere ko una delle schiacciasassi dell’intera A2, quanto è bastato alla Tramec domenica alla Milwaukee Dinelli Arena.

"Dopo averli visti in allenamento tutta la scorsa settimana, ero certo che i ragazzi avrebbero giocato una grande partita, e così è stato: tutti erano consapevoli dell’importanza di questa gara. Sul campo, abbiamo giocato forse il nostro miglior primo tempo da quando sono qui – commenta il ds Ivan Belletti –. I primi venti minuti sono stati perfetti, dopo siamo stati bravi a reagire ai loro tentativi di rimonta, grazie anche alle giocate e ai canestri di Marks, Tomassini e Moreno, quest’ultimo il vero metronomo della squadra". Due a zero a favore negli scontri diretti con Udine: chi l’avrebbe mai immaginato alla vigilia del campionato. "E’ una soddisfazione enorme: ogni volta spostiamo i nostri limiti sempre un po’ più in là. Contro le ’grandi’ soltanto Forlì ci ha battuto, di un solo punto e in casa loro. Giocatori e staff meritano ampiamente risultati come questo e come tutti quelli ottenuti fin qui". Cento ha lanciato un altro chiaro messaggio al campionato e ora è di nuovo agganciata al treno delle capolista, assieme a Forlì e Pistoia. Successi come quello su Udine, fanno davvero pensare in grande. "Dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita, tenendo ben presente il nostro obbiettivo, che è quello quanto meno di pareggiare il traguardo dell’anno scorso. Poi, è normale, stiamo ballando e lo faremo fino alla fine. L’importante è continuare a vincere, soprattutto in vista della fase ad orologio: non abbiamo intenzione di fermarci".

Una Tramec lanciata e sempre più matura: all’orizzonte c’è un derby da riscattare. "Abbiamo grande voglia di rifarci e di non lasciare nulla di incompiuto: vincere il derby sarebbe la vera ciliegina sulla torta e il regalo più bello che potremmo fare ai nostri tifosi. Ma sappiamo che sarà dura, anche perché Ferrara tira fuori le migliori prestazioni sempre contro di noi. Fondamentale sarà l’aspetto difensivo e la lotta a rimbalzo, situazioni in cui abbiamo sofferto nel match di andata".

