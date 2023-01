Tassi Group e Tramec, il derby è già iniziato

CENTO

Carica, tensione, entusiasmo. In poche parole, febbre da derby, che ormai è dietro l’angolo: domani la palla a due alla Milwaukee Dinelli Arena (ore 16 con diretta su E’tv, dirigono Salustri, Martellosio e Ugolini), pronta a vestirsi a festa. Una sconfitta bruciante da riscattare e un cammino da continuare, per una Tramec che viaggia ai mille all’ora e che non conosce ostacoli. Ma Ferrara avrà la mente libera e nulla da perdere, e il derby va sempre preso con le pinze, per evitare scivoloni già visti in gare di questo tipo. Per ritrovare la vittoria, che nello storico confronto manca da un anno e mezzo – 12 settembre ’21 in Supercoppa sempre a Cento –, la Tramec dovrà in primis evitare di commettere gli errori del match di andata. "Nell’ultimo derby hanno avuto più energia di noi e questo ha pesato molto. Inoltre eravamo in calo in quel periodo, e con qualche accorgimento tattico sono riusciti a toglierci situazioni che noi abitualmente cavalcavamo, levandoci un po’ di certezze. Da lì ci siamo innervositi e non siamo più riusciti a gestire i momenti in cui ci sarebbe servito avere sangue freddo – commenta Cotti, assistente di Mecacci sulla panchina biancorossa –. Ferrara fino ad oggi ha fatto un percorso super. Hanno vinto con Forlì e con la Fortitudo, e hanno fatto sudare fino all’ultimo Pistoia: stanno dimostrando ottime cose. Leka è bravo a coinvolgere tutti i giocatori che ha a disposizione, Cleaves e Smith sono le punte del loro attacco, ma un altro elemento da dover fortemente limitare, se sarà della partita, è Amici. Oltre a lui Campani, ultimamente ancora più coinvolto in situazioni che aprono il campo, ma anche Bertetti, giocatore capace di accendersi nei momenti delicati delle partite". Massima attenzione e giusto approccio, questo chiede Cotti. "Conosciamo bene il nostro valore e la classifica, ci teniamo stretti tutto ciò che ci siamo guadagnati fino ad ora e ce lo godiamo. Sicuramente la gestione emozionale sarà un aspetto chiave da affrontare, ma non meno importante di quello tattico: negli anni, nelle sfide contro Ferrara, Leka ci ha portato a giocare partite a scacchi...".

Giovanni Poggi