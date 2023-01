Tassi Group e Tramec in casa Week end di fuoco prima del derby

Il prossimo weekend sarà quello che precederà il derby di ritorno tra Cento e Ferrara, in programma domenica 22 gennaio alle 16 alla Milwaukee Dinelli Arena, e certamente uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, data cerchiata in rosso sul calendario da entrambe le tifoserie che già si stanno preparando al grande evento. Prima, però, Tassi Group e Tramec dovranno scalare due montagne altissime, perché quelle contro Rimini e Udine non saranno affatto partite facili, in un momento della stagione decisivo sia per la zona alta della classifica sia per la corsa salvezza. Il Kleb, domenica alle 17, riceverà alla Giuseppe Bondi Arena una delle squadre che più ha mal digerito nel girone di andata, una Rimini "gasata" dal successo raccolto domenica scorsa proprio contro Cento e che ha in un reparto lunghi di primo livello il suo principale punto di forza, col nigeriano Ogbeide a dominare sotto le plance e l’ex Scafati Landi rinforzo di lusso per la categoria, senza dimenticare l’americano Jazz Johnson sul perimetro. Ferrara all’andata soffrì tantissimo nel pitturato, complice anche l’assenza di Campani, e domenica è chiamata a riscattare il brutto ko del Pala Flaminio (80-65) in quella che – assieme a Ravenna e Pistoia – è stata probabilmente la peggior uscita dei biancazzurri nella prima parte del campionato.

A Chieti la Tassi Group ha centrato un successo vitale per la sua classifica, che le ha consentito di mantenere quattro punti di vantaggio sul decimo posto attualmente occupato da Mantova: inutile dire che una vittoria contro Rimini darebbe ulteriore slancio a una squadra che fin qui ha sorpreso tutti. Sponda Tramec, invece, il filotto di vittorie consecutive si è fermato a sette proprio per mano della prossima avversaria del Kleb, e domenica il calendario metterà di fronte ai biancorossi una Udine rigenerata dalla cura Finetti, 27enne allenatore che ha preso il posto dell’esonerato Boniciolli e, almeno nel breve termine, ha risollevato le sorti della stagione friulana. L’Apu ha inserito nel proprio roster due "fuoriserie" come Monaldi e Gentile, e nelle ultime due uscite ha alzato parecchio il suo muro difensivo, concedendo appena 65 punti di media e colpendo in attacco nei momenti cruciali grazie al talento dei suoi esterni.

All’andata Cento sbancò il Pala Carnera approfittando di una Udine decimata dal Covid, e quella di domenica sarà una gara da fresco ex per Federico Mussini, passato in maglia Benedetto dopo due anni con quella dell’Apu. Per la Tramec sarà un esame di maturità dopo il passo falso di Rimini che ha chiuso una cavalcata di sette successi, compreso quello di fine dicembre contro Treviglio che è valso alla squadra di coach Mecacci lo storico approdo alle Final Four di Coppa Italia in programma fra un paio di mesi probabilmente a Desio, campo di gioco di Cantù.

Jacopo Cavallini