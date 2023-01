Tassi Group, esame Pistoia Un’altra big al palasport

Si torna in campo dopo la sosta natalizia, e per la Tassi Group il battesimo del nuovo anno è di quelli quasi proibitivi, nonostante la truppa di Leka ci abbia già abituato ad imprese contro formazioni sulla carta ben più quotate. Questa sera (ore 20.30) alla Giuseppe Bondi Arena salirà infatti la capolista Giorgio Tesi Pistoia, ai vertici della classifica assieme a Cento e Forlì, vogliosa di proseguire un cammino che da inizio ottobre l’ha sempre vista in vetta al girone rosso. Squadra che concede pochissimo, appena 62 punti a partita, quella allenata da coach Brienza è una delle compagini più solide dell’intero campionato, forte del nucleo italiano dello scorso anno e di una coppia di americani – Copeland e Varnado – tra le più assortite in A2. Stasera la Giorgio Tesi dovrà fare a meno del pivot Del Chiaro, vittima di una lussazione alla spalla sinistra, ma il roster in ogni caso ha le giuste pedine per poter sopperire ad un’assenza che si preannuncia non di poco conto.

"Per le condizioni nelle quali siamo adesso, probabilmente Ferrara è fra i peggiori avversari che potevamo incontrare, soprattutto per le caratteristiche che hanno sotto canestro – ha spiegato alla vigilia il coach pistoiese Brienza –. Siamo in emergenza, Magro dovrà fare degli straordinari: dovremo un po’ adattarci alla situazione, ma i ragazzi si sono sempre dimostrati disponibili e concentrati per provare a fare un’altra piccola impresa. Ferrara è in un ottimo periodo di forma, in casa ha battuto Cento, Bologna e Forlì: si gasano, segnano molto di più rispetto alle altre gare e con percentuali importanti al tiro". Il Kleb saprà solo all’ultimo se potrà contare su Alessandro Amici, che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia subito nel match pre-natalizio con Mantova e scalpita per riprendersi un posto tra le rotazioni di coach Leka, mentre sono pienamente recuperati Andy Cleaves e Tommy Pianegonda, che avevano saltato precauzionalmente l’amichevole di fine anno contro Imola. Questa sera Ferrara vuole regalarsi un’altra impresa, e da "ammazzagrandi" quale si è dimostrata fino ad ora ci proverà con tutte le sue forze.

INFO BIGLIETTI. Promozione "Happy New Year" e biglietti scontati a 5 euro in curva e a 15 euro in tutti gli altri settori della Giuseppe Bondi Arena per la sfida di stasera tra Tassi Group e Pistoia. I botteghini del palasport saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 ad inizio gara, con la palla a due fissata alle 20.30.

Jacopo Cavallini