Tassi Group, gara in salita A Forlì serve una reazione per dimenticare il momento no

A Forlì a caccia dell’impresa, quattro anni dopo l’ultimo successo all’Unieuro Arena. La Tassi Group oggi pomeriggio (ore 18) è di scena nella tana della capolista, reduce da nove vittorie nelle ultime dieci partite, e in vetta alla classifica assieme a Cento e Pistoia. Il Kleb, invece, sta attraversando il momento più complicato da inizio stagione, con cinque ko in sei gare nel girone di ritorno, il più recente con Ravenna che ha lasciato l’amaro in bocca visto il +13 toccato nell’ultimo quarto e la rimonta subita per mano di Musso e compagni. Un turno, quello di questo weekend, che in ottica salvezza potrebbe essere favorevole a Chiusi, impegnata in casa contro l’ultima del lotto Chieti, mentre l’altra diretta inseguitrice di Ferrara, Mantova, se la vedrà in casa della delusione Udine, in una sfida comunque quasi proibitiva. I biancazzurri, dal canto loro, proveranno a mietere un’altra vittima illustre – tra l’altro già battuta all’andata – per rifarsi del ko con Ravenna, ma oggi sarà tutt’altro che facile di fronte a un avversario solido e in fiducia. "Andiamo in casa di chi guarda tutti dall’alto verso il basso – ha dichiarato alla vigilia Alessandro Amici –, l’Unieuro è compagine esperta, composta da giocatori che conoscono bene la categoria. Ci aspetta una gara difficile, ma noi vogliamo restare concentrati e il più attaccati possibile a Forlì nell’arco dei quaranta minuti, cercando di riscattare in qualche modo la brutta sconfitta che abbiamo subìto contro Ravenna. Non abbiamo niente da perdere, siamo al completo e vogliamo trovare quei due punti che nelle ultime giornate hanno fatto fatica ad arrivare".

Aspetto importante da considerare è che la Tassi Group in caso di sconfitta e di contemporanee vittorie di Chiusi e Mantova (o di una delle due) manterrebbe il nono posto in classifica in virtù degli scontri diretti a favore, vantaggio che dovrà essere brava a mantenere fino alla fine del campionato. Forlì sarà ostacolo durissimo da superare, ma la gara dell’andata ha messo in evidenza le qualità degli estensi, come ha ricordato il coach dei romagnoli Martino: "La partita dell’andata deve servirci da lezione perché, al di là delle attenuanti delle assenze avute e di una sconfitta arrivata per episodi nel finale, resta il fatto che nell’ultimo quarto abbiamo commesso troppi errori mettendo i nostri avversari in fiducia, aspetto che ha contribuito nel portarli a vincere la partita". Ferrara ci proverà anche oggi, senza alcun timore reverenziale.

Jacopo Cavallini