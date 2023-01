Tassi Group, il cuore non basta Johnson la punisce con sei triple

tassi group ferrara

75

riviera banca rimini

85

TASSI GROUP : Bertetti 3, Cleaves 20, Smith 11, Campani 12, Pianegonda 3, Tassone 4, Bellan 4, Jerkovic 18, Valente ne. All. Leka

RIVIERA BANCA RIMINI: Tassinari 5, Johnson 27, Bedetti, Ogbeide 17, Landi 3, Meluzzi 10, Masciadri 6, Anumba 13, D’Almeida 2, Scarponi 2. All. Ferrari

Arbitri: Vita, Lucotti e Pellicani

Parziali: 23-21, 41-36, 59-62

di Mauro Paterlini

La Tassi Group si arrende al talento di Johnson, ai muscoli di Ogbeide e a una Rimini che in generale dimostra di avere qualcosa in più, imponendosi al palasport estense e agguantando un pesantissimo 2-0 nei confronti diretti contro Ferrara. Davanti a un palasport finalmente caldo e appassionato, la squadra di Leka si illude volando sul +12 (55-43), ma poi incassa un parziale di 14-0 che la tramortisce, lottando comunque fino all’ultimo ma perdendo progressivamente l’inerzia del match.

Un derby giocato ancora una volta senza Amici, che ha visto il Kleb dare tutto, arrivando fino al -3 a poco più di un minuto dalla fine, prima di un finale ancora una volta tutto di marca romagnola. Perde Ferrara quindi, e la classifica torna a compattarsi, coi successi di Mantova a San Severo e di Chiusi sulla Fortitudo. Ora, i punti sulla zona playout tornano ad essere due e l’elmetto va tenuto ben saldo sulla testa.

La partenza, dicevamo è scoppiettante: Cleaves segna 6 punti in due minuti (9-4), ma Ogbeide da sotto è subito un bel rebus per Leka, anche se non sempre segue i lunghi avversari lontano da canestro, subendo le triple di Campani. Anche Jerkovic entra benissimo in partita (28-21) e Bertetti riesce ad innescare a turno un po’ tutti, ma Tassinari e Meluzzi sono caldi e in un amen gli ospiti sorpassano (33-36), prima di una nuova fiammata di Jerkovic (41-36 all’intervallo).

Inizia la ripresa e subito Cleaves allunga (46-36), Ferrara sembra volare saldamente in doppia cifra, ma non ha fatto i conti con Jazz Johnson: è soprattutto suo il 14-0 di parziale che ribalta il match (55-57 al 29’), seguito poco dopo da un incredibile 03 ai liberi di Cleaves. Insomma, si va verso un ultimo quarto da corrida, con inerzia tutta nelle mani di Rimini e un Kleb nervoso con gli uomini in grigio. Il bonus si volatilizza in due minuti, Bellan e Cleaves commettono il quarto fallo e la Riviera Banca scappa prima sul 63-72 e poi sul 65-76 a poco più di quattro minuti dalla sirena conclusiva. Non è finita però, perchè Cleaves insacca 5 punti di fila e Pianegonda fa esplodere il palazzo a 1’20’’ dalla conclusione (75-78). Johnson però è glaciale e Ogbeide domina a rimbalzo: così completare l’ennesimo miracolo è davvero troppo difficile. Ora testa bassa al derby di Cento, sulla carta più proibitivo che mai, sperando di recuperare almeno Amici.