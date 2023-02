Tassi Group, il ferrarese Pillastrini è l’ostacolo per l’uscita dal tunnel

Prosegue l’avvicinamento della Tassi Group alla seconda gara casalinga consecutiva, domenica pomeriggio (ore 17) contro la Gesteco Cividale allenata dal ferrarese doc Stefano Pillastrini. I biancazzurri sono reduci da cinque sconfitte di fila, l’ultima – quella con San Severo – ne ha certificato la crisi, visto che i due punti in classifica mancano ormai dal lontano 8 gennaio. Nel girone di ritorno Ferrara ha vinto solamente una volta su otto, incappando in passi falsi fragorosi come quelli con Ravenna e appunto San Severo, ko che potrebbero fare molto male soprattutto in ottica seconda fase, quando ci si porterà dietro i punti degli scontri diretti. A tal proposito, il Kleb deve fare i conti con un pesante 0-2 sia con i romagnoli che con i pugliesi, mentre la situazione è decisamente più rosea pensando a Chieti (con cui la Tassi Group ha un 2-0 a favore), Chiusi e Mantova, battute all’andata da Campani e compagni e prossime avversarie nel rush finale di stagione regolare.

Gli uomini di Leka devono assolutamente trovare una vittoria per sbloccarsi mentalmente ed uscire dal tunnel nel quale si sono infilati, rischiando di compromettere seriamente una stagione che fino ai primi di gennaio appariva super positiva. Domenica alla Giuseppe Bondi Arena scenderà la rivelazione Cividale, fresca dell’ingaggio della guardia argentina Lucio Redivo, pronto a esordire e a rimpiazzare l’acciaccato Clarke. Anche i friulani non stanno attraversando il loro miglior periodo (tre sconfitte nelle ultime cinque) ma certamente scenderanno in campo con meno pressione rispetto al Kleb, che fin qui ha dimostrato ben poche volte di saper gestire i momenti cruciali della sua stagione. Domani pomeriggio partirà la prevendita dei biglietti ai botteghini del "palace", nella speranza che il pubblico ferrarese riempia la sua "casa" con l’obiettivo di supportare i propri beniamini in quella che si preannuncia una sfida delicatissima.

Jacopo Cavallini