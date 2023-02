Tassi Group, il futuro torna ad essere a rischio

Non è solo la crisi di risultati sportivi a tenere banco in casa Kleb Basket, perché nelle ultime ore stanno cominciando a formarsi nubi nerissime all’orizzonte per il futuro della prima società di pallacanestro cittadina. A distanza di pochi mesi da un’estate turbolenta, nella quale il Kleb ha toccato con mano il rischio fallimento, le indiscrezioni che si fanno largo parlano di una situazione economica precaria, testimoniata anche dal totale immobilismo della società sul mercato. Sui social network la maggior parte della tifoseria è insorta contro la dirigenza, in particolare nella figura del presidente Miozzi, dopo la sconfitta con Cividale, accusando il massimo dirigente biancazzurro di poca comunicazione e completa mancanza di programmazione. Durissimo il comunicato del Sesto Uomo, la frangia più calorosa del tifo estense: "Una presidenza completamente assente e disinteressato a quello che è il momento critico della squadra – si legge nella nota –, incapace di mantenere le promesse fatte ad inizio stagione, senza idee e poco trasparente. Ad oggi la società è rappresentata dallo staff tecnico, totalmente abbandonato a sé stesso senza alcun tipo di supporto. Da questa società assente esigiamo chiarezza, trasparenza e rispetto".

Infine, una carezza al gruppo guidato da Spiro Leka, verso cui il Sesto Uomo continua a nutrire fiducia: "A questi ragazzi non possiamo dire nulla, se non continuare a stare loro vicini. Lotteremo fino alla fine per spingere la squadra alla salvezza, ma è arrivato il momento che chi sta in alto ci metta la faccia e sia chiaro per il bene di questi colori". Lontani, ma nemmeno troppo, i tempi in cui Miozzi e il main sponsor Giuseppe Tassi si spesero per il futuro del basket cittadino, ipotizzando un matrimonio duraturo che avrebbe consolidato le finanze societarie: a distanza di mesi invece, sono cambiate molte cose, dimostrazione è il fatto che l’amministratore delegato di Tassi Group si sia visto al palazzetto solo nella prima partita contro Udine. Nella mattinata di oggi il presidente Miozzi salirà in Comune e verrà ricevuto dal sindaco Alan Fabbri: nessuna ipotesi può essere scartata a priori, di certo c’è che il futuro del basket cittadino è per l’ennesima volta appeso ad un filo. E stavolta nemmeno a bocce ferme, perché c’è una stagione da finire e una salvezza ancora tutta da conquistare, almeno sul campo.

Jacopo Cavallini