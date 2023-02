Tassi Group in caduta libera: sono 6 ko di fila

tassi group

65

gesteco cividale

71

TASSI GROUP : Bellan, Buriani ne, Cleaves 17, Tassone 2, Smith 13, Campani 14, Bertetti, Valente ne, Jerkovic 2, Cazzanti ne, Amici 17. All. Leka.

GESTECO CIVIDALE: Redivo 18, Miani 4, Cassese 2, Rota 10, Mouaha 13, Furin 8, Battistini, Pepper 3, Micalich ne, Dell’Agnello 13. All. Pillastrini.

Parziali: 21-13; 34-32; 44-57.

Arbitri: Dori, Attard, Bartoli.

Sono sei le sconfitte di fila della Tassi Group, che cede anche a Cividale e piomba ancor di più in un vortice negativo dal quale, ora, si fatica a intravedere una via di uscita. Solito canovaccio alla Giuseppe Bondi Arena, dove Ferrara dura due quarti prima di lasciare strada libera ad una Gesteco più lucida e concreta, in una terza frazione da horror per il Kleb che indirizza la sfida. Situazione davvero difficile per la truppa di Leka, risucchiata ufficialmente - adesso sì – nella lotta salvezza e brutta copia della squadra ammirata nel girone di andata. Ferrara parte sull’asse Amici-Smith e concede poco all’attacco di Cividale nei primi 5’ di gara, tripla di Cleaves e inchiodata di Smith per il 18-13 biancazzurro. Subito "on fire" il folletto americano della Tassi Group, che con una tripla in faccia a Miani regala ai suoi il massimo vantaggio sul +8. La Gesteco non segna nemmeno un punto nei primi 3’ del secondo quarto, e un ispirato Amici in stepback segna il canestro del 24-13, per un Kleb in controllo del ritmo e decisamente più intenso del solito nella propria metà campo.

Si sblocca Redivo in casa friulana (26-18), ma le percentuali degli ospiti sono davvero basse e Ferrara ne approfitta per mantenere la doppia cifra di vantaggio. Prima dell’intervallo arriva però un break di marca friulana, propiziato da un paio di fischiate parecchio dubbie della terna arbitrale, che manda le due squadre negli spogliatoi sul 34-32. La Tassi Group si inceppa a inizio ripresa e Cividale vola sul +4, gli uomini di Leka cominciano a sentire la tensione e Dell’Agnello col gancio segna in faccia a Campani (38-41).

Cleaves pareggia dai 6,75 e tiene in vita Ferrara, ma la Gesteco ricaccia indietro gli estensi al minuto 27 (41-46). Il Kleb è in rottura prolungata in attacco e subisce i contropiedi della truppa di Pillastrini, che approfitta del blackout biancazzurro e vola sul +13 all’ultimo mini intervallo. Redivo e Rota puniscono dall’arco, la Tassi Group si affida ad Amici per ritagliarsi una flebile speranza di rimonta (-4 a 50’’ dalla fine) ma Cividale gestisce bene il finale e infligge a Ferrara la sesta sconfitta di fila, che getta ancor più nello sconforto una squadra incapace di ritrovarsi.

Jacopo Cavallini