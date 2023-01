Tassi Group in serie negativa Ora servono lucidità e nervi saldi

Un duro colpo da mandar giù, che la Tassi Group dovrà essere capace di assorbire nei prossimi giorni per cercare di ripartire e non compromettere quanto di buono fatto fin qui. Il "day after" del ko casalingo con Ravenna non può che passare dalle tante recriminazioni per l’epilogo di una sfida che il Kleb, a sei minuti dalla fine, aveva in mano – e con essa anche una buona fetta di salvezza, considerati i risultati delle dirette concorrenti Mantova e Chiusi, entrambe al tappeto in una domenica però amara per i colori biancazzurri. Purtroppo il "leit motiv" delle ultime partite degli estensi è sempre lo stesso: in casa con Rimini e Ravenna, ma anche nel derby esterno a Cento (pur considerando la diversa caratura dell’avversario), la truppa di Leka ha retto per 35 minuti, in alcuni casi toccando addirittura la doppia cifra di vantaggio, in altri restando aggrappata con le unghie e con i denti nonostante di fronte avesse la capolista. Poi, da un momento all’altro, è come se si spegnesse improvvisamente la luce, e il rammarico sta tutto lì, perché è vero che "con i se e con i ma non si fa la storia" ma la Tassi Group avesse sfruttato le occasioni che le sono capitate qualche punticino in più in classifica lo avrebbe eccome. E la questione salvezza, probabilmente, sarebbe già archiviata. Con Ravenna il passo falso più fragoroso: sopra di tredici e con l’inerzia tutta dalla sua, il Kleb ha invece gettato alle ortiche due punti fondamentali, che avrebbero quasi mandato in porto la nave.

Ci sarà ancora da soffrire, sicuramente Leka e il suo staff lo avevano messo in conto, il problema è che il periodo negativo (una vittoria su sei nel girone di ritorno) sta coincidendo con la fase più delicata della stagione, quella nel quale i punti pesano tantissimo e ogni passo falso può costare caro. Per fortuna del Kleb, dicevamo, quelle dietro non stanno di certo correndo, e Ferrara – anche in caso di sconfitta domenica a Forlì e di contemporanei successi di Chiusi e Mantova – manterrebbe il nono posto in virtù degli scontri diretti a favore con toscani e lombardi. Prima di tutto però la Tassi Group deve ritrovare lucidità e nervi saldi nei finali di gara, perché altrimenti si rischia davvero di buttare all’aria un campionato fin qui più che soddisfacente. A Forlì sarà durissima, ma probabilmente servirà trovare un jolly in trasferta per riequilibrare i conti e dimenticare il ko con Ravenna, motivo per cui il Kleb dovrà provarci senza timori reverenziali al cospetto della capolista.

Jacopo Cavallini