Tassi Group, la testa è su Ravenna Tassone: "Sappiamo quanto conta"

La Tassi Group è tornata ieri mattina in palestra per preparare il delicatissimo scontro salvezza di domenica pomeriggio contro l’Orasì Ravenna del fresco ex Danilo Petrovic, in cui i biancazzurri saranno chiamati a muovere la classifica dopo i due ko consecutivi con Rimini e Cento.

Alla Milwaukee Dinelli Arena il Kleb ha retto per 35 minuti, e con lui anche Maurizio Tassone, autore della tripla del 60-55 grazie alla quale Ferrara ha sognato la rimonta, arrivando anche al meno tre (60-57) prima dell’allungo finale biancorosso che ha chiuso i conti.

L’esterno ex Cantù e Molfetta ha voluto analizzare il momento degli estensi, alla vigilia di un "tour de force" che quasi certamente ne determinerà il prosieguo della stagione, con tre delle prossime quattro sfide in campionato da giocare alla Giuseppe Bondi Arena.

Maurizio, avete smaltito la delusione per il finale del derby? "La prestazione per tre quarti e mezzo è stata positiva, su un campo difficilissimo come quello di Cento siamo riusciti a rimanere in partita, dispiace per quegli ultimi quattro minuti.

Il divario di 18 punti sicuramente non ci sta per quello che abbiamo fatto vedere, ma in quel momento loro sono stati bravi ad allungare e noi siamo calati mentalmente".

A Cento, ma anche con Rimini, nel finale la squadra è incappata in qualche eccesso di nervosismo…

"Era pur sempre un derby, e anche noi giocatori l’abbiamo vissuto in una certa maniera.

Vero è che alcuni contatti si potevano evitare, dobbiamo pensare alle nostre scelte a livello tecnico-tattico e non farci trascinare da queste cose, ci stiamo lavorando già da un po’ di tempo".

Sarà un mese decisivo per voi, da qui alla fine di febbraio?

"Sicuramente siamo in un momento spartiacque della nostra stagione, visto che delle prossime quattro partite tre ne giocheremo in casa. Saranno tre sfide casalinghe fondamentali, nelle quali decideremo il nostro futuro".

A partire da quella di domenica contro Ravenna…

"In caso di successo la forbice in classifica tra noi e loro aumenterebbe a otto punti.

Al di là della differenza canestri e della partita dell’andata, sarebbe un vantaggio davvero importante a questo punto del campionato".

Ha citato la partita d’andata, sarà una motivazione in più per far bene?

"Probabilmente è stato il secondo tempo più brutto della nostra stagione, in quegli ultimi venti minuti eravamo veramente crollati.

Cercheremo di fare tesoro di quegli errori, perché ad oggi quella di domenica è la partita più importante dell’anno per noi".

Jacopo Cavallini