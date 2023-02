Tassi Group, l’ennesimo black out costa caro

tassi group ferrara

69

allianz san severo

73

TASSI GROUP : Bellan, Buriani ne, Cleaves 25, Tassone, Smith 9, Campani 19, Bertetti 4, Valente ne, Jerkovic, Pianegonda, Cazzanti 3, Amici 9. All. Leka. ALLIANZ SAN SEVERO: Tortù 1, Mecci ne, Lupusor 11, Sabatino, Ly-Lee, Fabi 13, Bogliardi 21, Daniel 13, Petrusevski, Raivio 14. All. Pilot.

Parziali: 27-22; 37-37; 53-55.

Arbitri: Foti, Gagno, Bonotto.

Comincia a farsi critica la situazione della Tassi Group, che incappa nel quinto ko di fila per mano di San Severo e vede sempre più vicine le dirette avversarie per la salvezza. Se i risultati di Chiusi e Mantova danno una mano al Kleb, ora gli uomini di Leka devono vedersi pure da Ravenna e dalla stessa San Severo, a -2 dai biancazzurri ma con gli scontri diretti a favore. Dopo un buon primo quarto, la Tassi Group si spegne in attacco e perde lucidità nel finale, come purtroppo avviene troppo spesso nell’ultimo periodo: l’inversione di tendenza tanto attesa non è arrivata, ed ora Ferrara di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. Il più ispirato a inizio gara è Cleaves (18-11), Lupusor risponde dall’arco e San Severo è viva, ma la guardia del Kleb è scatenata e arriva già a quota 13 al primo mini intervallo.

Si inceppa in fretta l’attacco biancazzurro, che non riesce a segnare nei primi 5’ della seconda frazione di gioco, e San Severo acciuffa il pari grazie al cesto dalla media di Raivio (27-27). Blackout totale in casa Tassi Group, due liberi di Campani smuovono il punteggio ma di là Raivio segna otto punti in fila che mandano avanti l’Allianz. Il Kleb ha perso la fluidità dei primi dieci minuti, fortuna che Smith è presente a rimbalzo e raccoglie il tap-in sull’appoggio sbagliato da Cleaves (33-33). Molto reattivo il lungo americano anche ad inizio ripresa, quando costringe Daniel a perdere un brutto pallone a metà campo e corregge un altro tentativo di Cleaves, arriva poi un bel canestro di Amici per il +2 Tassi Group. San Severo non molla e torna avanti con una tripla del lungo ex Fortitudo, Ferrara patisce col secondo quintetto in campo e gli ospiti trovano il +4 grazie alla schiacciata di Lupusor (48-52). Gli estensi provano a giocarsela sull’asse Amici-Campani, l’ala pesarese cavalca il lungo reggiano che segna il piazzato del 60-58 al 33’. L’ex Fabi non ci sta e riporta avanti i suoi, Amici trova la tripla del sorpasso a 2’30’’ dalla sirena, Bogliardi fa 22 dalla lunetta, mentre Campani commette due errori sanguinosi (66-67). Il Kleb spreca l’impossibile negli ultimi possessi, perde la bussola e con essa l’ennesima partita di un girone di ritorno fin qui disastroso, che rischia di compromettere un’intera stagione.

Jacopo Cavallini