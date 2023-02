Tassi Group, momento no Senatori e panchina in crisi

Il quinto ko consecutivo in campionato, perlopiù contro una diretta concorrente per la salvezza come San Severo, ha reso ancor più delicato il momento attraversato dalla Tassi Group, che non vince dal lontano 8 gennaio sul parquet di Chieti. La truppa di Leka è la più in crisi del girone, l’unica ad avere una striscia negativa ancora aperta di cinque sconfitte, e la gara contro i pugliesi ha evidenziato i soliti problemi nella gestione dei possessi decisivi, oltre ad una panchina che continua a produrre pochissimo (addirittura zero punti fino alla tripla sulla sirena del giovanissimo Cazzanti). Questa volta sono stati i "senatori" a tradire Leka, perché nello scellerato finale di domenica hanno parecchio influito lo 02 ai liberi di Campani e le forzature di Amici, capace di rovinare con un paio di possessi una partita tutto sommato discreta.

C’è da dire, però, che da troppo tempo sono ormai sempre gli stessi a tirare la carretta: a dar manforte a questo assunto sono i 38 minuti in campo di Cleaves, i 37 di Campani e i 33 di Amici, mentre dalla panchina sono arrivati 16 minuti impalpabili da Tassone, 12 da un freddissimo Jerkovic, e appena 7 a testa per Bellan e Pianegonda. Il Kleb è stato per l’ennesima volta graziato dalle inseguitrici, viste le contemporanee sconfitte di Chiusi e Mantova (rimaste a quota 14, due lunghezze sotto ai biancazzurri) ma deve ora guardarsi da altre due concorrenti, Ravenna e la stessa San Severo, anch’esse a 14 punti in classifica ma con un pesantissimo 2-0 a favore negli scontri diretti con Ferrara.

Pure Chieti, fino a poco tempo fa ferma al palo con sole tre vittorie, ha ripreso vigore grazie all’innesto di Roderick e al cambio di assetto, riuscendo a fermare la Fortitudo e a riacquistare fiducia in vista del rush finale. In una situazione che si fa sempre più delicata, c’è da registrare invece l’immobilismo del Kleb sul mercato, nonostante i proclami del main sponsor Giuseppe Tassi in fase di presentazione ("Se fosse necessario, potremo intervenire nel mercato di riparazione") e una squadra in difficoltà a cui servirebbe una scintilla per riprendere in mano il filo del discorso. Intanto, mentre nelle prossime ore dovrebbe essere in programma un incontro tra il gruppo allenato da Spiro Leka e una delegazione del Sesto Uomo, che ribadirà il sostegno ma chiederà anche un cambio di rotta, il calendario metterà di fronte al Kleb la rognosissima Cividale, in una sfida che la Tassi Group non può davvero permettersi di fallire.

Jacopo Cavallini