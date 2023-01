"Tassi Group, non fallire Una vittoria cambia tutto"

"Per noi è una partita fondamentale, se vinciamo possiamo continuare a guardare con serenità al futuro". L’importanza della sfida di domani (ore 18) tra Tassi Group e Orasì Ravenna è sotto gli occhi di tutti, perché Ferrara in caso di successo metterebbe tra sé e i romagnoli otto punti di distanza e terrebbe a distanza le inseguitrici Mantova e Chiusi, tra l’altro attese da un turno impegnativo rispettivamente contro la capolista Pistoia e una delle squadre più in forma del momento come Rimini. L’assistant coach Nando Maione ha anticipato i temi di una partita che il Kleb giocherà con l’organico al completo, visto l’annullamento della squalifica di Smith e un Amici che piano piano sta ritrovando la giusta condizione fisica: "La parola chiave è cinismo, dovremo sfruttare qualsiasi occasione che ci verrà concessa, per poter finalizzare al meglio e concretizzare quello che di buono sappiamo fare. Il nervosismo dobbiamo metterlo da parte, nei momenti di difficoltà servirà restare tranquilli seguendo il piano partita, sarà necessario controllare la lotta a rimbalzo per avere più chance di vittoria: tutti, dai lunghi ai piccoli, dovranno darci una mano sotto questo aspetto. Per quanto riguarda Ravenna, sono una squadra che nell’ultimo periodo ha trovato un certo tipo di continuità vincendo tre delle ultime sei partite, dovremo limitare i loro tiratori, in primis Musso che ha esperienza per saper gestire sfide di questo tipo.

In più, anche se ultimamente è stato messo un po’ in discussione, i numeri di Lewis nelle ultime partite sono un dato di fatto, per cui dovremo tenerlo d’occhio nel gioco in area. In un momento come questo nessuna squadra è da sottovalutare – continua Maione –, tutti stanno giocando per qualcosa di importante, Ravenna è andata a vincere su un campo difficile come quello di Nardò e settimana scorsa ha lottato fino all’ultimo contro Forlì.

Le condizioni di Amici? Si è allenato benissimo, fisicamente sta meglio, certamente ci darà una mano maggiore rispetto a quanto ha potuto fare a Cento. Tutti i ragazzi sono tornati in palestra con una gran voglia di riscatto, sanno l’importanza di questa partita, senza mettersi pressioni inutili addosso. C’è voglia di prendersi questi due punti che per noi vorrebbero dire mantenere un certo tipo di serenità nell’affrontare i prossimi impegni".

PROSEGUE LA PREVENDITA. Biglietteria della Bondi Arena aperta anche questa mattina dalle 10 alle 12.30, mentre domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, orario della palla a due.

Jacopo Cavallini