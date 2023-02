Tassi Group, non sbagliare Va interrotta la serie nera

Non è uno spareggio salvezza, ma poco ci manca, quello di oggi pomeriggio (ore 18) tra Tassi Group e Allianz San Severo, due tra le formazioni più in crisi di risultati nell’ultimo periodo e assetate di punti per riprendere la marcia e avvicinarsi al mantenimento della categoria. Il Kleb è certamente messo meglio dei pugliesi in classifica, ma lo score di quattro ko consecutivi nell’ultimo mese è da tenere in conto, e mai come oggi un successo sarebbe fondamentale per non rischiare di finire poi in un vortice da cui diventerebbe difficile riemergere. Ferrara ha dato segnali di vita nella trasferta di domenica scorsa a Forlì, mentre San Severo è letteralmente crollata al cospetto della capolista Pistoia, motivo per cui i biancazzurri arrivano alla sfida di oggi forse con qualche convinzione in più, ma ci sarà da stare attenti contro una squadra esperta e di indiscusso talento, almeno nel quintetto iniziale. Da Bogliardi all’ex di turno Fabi, passando per i due americani Raivio e Daniel, l’Allianz ha perso sette delle ultime otto partite di campionato ma ha le qualità per svoltare la sua stagione da un momento all’altro, e la Tassi Group dovrà fare parecchia attenzione per non complicare ulteriormente un cammino che fino a un mese fa aveva soddisfatto tutti.

"Ritengo abbastanza scontato dire che nell’ultima partita contro Pistoia non si è vista la squadra che volevo – ha detto alla vigilia il coach dei pugliesi Damiano Pilot – e allo stesso tempo ricordarci e ricordare la fondamentale partita contro Ferrara. Affrontiamo una squadra solida, un team capace di perdere in casa della capolista Forlì ma siglando la bellezza di 89 punti, a dimostrazione di quanto il Kleb sia tutt’altro che assopito. Anche parlando di individualità si ricadrebbe nello scontato, perché tutto l’organico è di assoluto livello considerando, per esempio, gli americani Cleaves e Smith: non di certo due accentratori, ma uomini capaci di giocare per e con la squadra. E poi Amici, forse uno dei migliori giocatori dell’intera categoria. Quanto a noi, ribadisco l’inutilità delle parole perché questo è solo il momento di agire e raccogliere punti. E noi, in trasferta, non dovremo fare altro che pensare alla vittoria". Anche la Tassi Group, inutile ribadirlo, è alla ricerca di due punti che varrebbero doppio e la rilancerebbero in chiave salvezza, un traguardo ampiamente alla portata ma per cui ci sarà bisogno di sudare fino alla fine, ben consapevoli che tutto è ancora nelle mani del gruppo allenato da Leka.

Jacopo Cavallini