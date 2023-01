Tassi Group, passaporto per la salvezza Se batte Rimini può dare una spallata

La Tassi Group va alla ricerca di due punti preziosissimi oggi pomeriggio (ore 17) contro Rimini, in uno scontro diretto che può già dire tanto per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Con un successo, infatti, Ferrara viaggerebbe spedita verso l’obiettivo salvezza mentre in caso di vittoria riminese arriverebbe l’aggancio a quota 16 in classifica da parte della truppa di coach Ferrari. All’andata non ci fu storia, il Kleb era privo di Campani e la Rivierabanca dominò nel pitturato grazie alla stazza di Ogbeide, pericolo numero uno assieme alla guardia americana Jazz Johnson e al nuovo arrivo Landi, aggiunta in corsa che rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria. "Affronteremo una squadra che ha una classifica bugiarda, più forte dei punti che ha – le parole alla vigilia di capitan Luca Campani –. Rispetto all’andata si è rafforzata, a Rimini era stata una brutta gara da parte nostra. Avremo bisogno sicuramente dell’apporto del nostro pubblico, loro hanno due stranieri, Jazz Johnson e Derek Ogbeide, fra i migliori della categoria, oltre all’aggiunta di un veterano come Landi ed un gruppo di giocatori italiani che si conosce e sa che cosa deve fare. Rimini è una squadra molto tosta, noi giochiamo in casa e dovremo riuscire a metterli in difficoltà". Reduce da un ruolino di marcia che l’ha vista vincente in sei delle ultime nove partite di campionato, la formazione romagnola si presenta alla Giuseppe Bondi Arena forte del successo casalingo di domenica scorsa contro Cento.

"Ferrara con merito ha sovvertito i pronostici di inizio stagione, giocando un girone d’andata di grandissima sostanza – ha dichiarato il viceallenatore riminese Mauro Zambelli –. Dovremo essere pronti a profondere il massimo sforzo fisico e mentale per 40 minuti, per affrontare una squadra che sta giocando con fiducia e durezza. Dispongono di tanti terminali offensivi: non basterà limitare la coppia americana Cleaves-Smith, ma sarà necessaria tanta attenzione collettiva per limitare Campani, Jerkovic e Amici, che spesso raggiungono la doppia cifra". A proposito di Amici, soltanto all’ultimo lo staff tecnico biancazzurro deciderà se rischiarlo o meno per la sfida odierna, in un quadro generale comunque in netto miglioramento per ciò che concerne il problema alla caviglia che affligge l’ala pesarese ormai da un mese. Inutile dire che una sua presenza oggi aiuterebbe la Tassi Group su ambo i lati del campo, nonostante il gruppo biancazzurro abbia già dimostrato di potersela giocare alla pari anche senza di lui.

Jacopo Cavallini