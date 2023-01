"Tassi Group, proviamoci A Cento serve un’impresa"

Tra i più in forma in casa Tassi Group c’è sicuramente Simone Bellan, che nelle ultime uscite – complice anche l’assenza di Amici – ha avuto parecchio spazio nelle rotazioni di coach Leka, facendosi apprezzare per l’applicazione messa sul parquet oltre che per una sana dose di follia. L’esterno ex Piacenza sta trovando la sua dimensione dopo alcune stagioni travagliate, soprattutto a causa di qualche acciacco fisico di troppo, e domenica a Cento il suo apporto sarà ancora una volta fondamentale per il Kleb.

Simone, avete smaltito la delusione per la sconfitta con Rimini?

"Diciamo che quel finale di partita ci è rimasto un po’ sullo stomaco, non possiamo sprecare un vantaggio di 12 punti, abbiamo commesso tanti errori evitabili. Loro con quel parziale si sono caricati, giocassimo altre cinque volte probabilmente ne vinceremmo quattro, sono due punti buttati. E gli arbitri…".

Dica pure…

"Non voglio addossare colpe sui tre in grigio, ma di certo alcune fischiate ci hanno penalizzato in un momento della partita decisivo. Detto ciò, ribadisco che gli errori da parte nostra sono stati tanti".

La classifica del Kleb la soddisfa?

"Siamo padroni del nostro destino, personalmente sono molto ambizioso, penso che l’obiettivo resti la salvezza ma che limando alcuni dettagli questa squadra possa puntare anche più in alto".

Con le sue prestazioni sta entrando sempre più nel cuore dei tifosi.

"Mi fa piacere essere apprezzato dalla gente, qui ho trovato un po’ la mia dimensione, mi piace giocare assieme ai miei compagni. Siamo un gruppo altruista, in cui ognuno si sacrifica per il prossimo, io cerco di dare il massimo per riuscire a far quadrare le cose. Posso migliorare ancora tanto, soprattutto nel tiro da fuori".

Domenica andrete a Cento, cosa teme dei biancorossi?

"Sono una squadra lunga e talentuosa, conosco molto bene Tomassini che è stato mio compagno di squadra, e in più hanno due americani di livello come Marks e Archie. Attenzione però a Toscano: non eccelle nei numeri, ma in campo fa cose sempre molto utili per la squadra, un po’ mi ci rivedo".

Sarà una missione impossibile?

"Siamo una squadra particolare, abbiamo già dimostrato di poter vincere o perdere con chiunque, a Cento non sarà facile ma daremo il massimo come sempre".

Jacopo Cavallini