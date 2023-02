Tassi Group, sconti ai tifosi per le prossime due in casa

Il Kleb Basket richiama il proprio pubblico in vista delle due fondamentali gare casalinghe contro San Severo e Cividale. La società del patron Marco Miozzi ha deciso di proporre nuove promozioni e scontistiche sui biglietti: chi acquisterà i tagliandi per entrambe le partite potrà usufruire di prezzi particolarmente convenienti, in una sorta di "pacchetto" che comprenderà sia la sfida coi pugliesi, in programma domenica 12 alle ore 18, sia quella contro i friulani, fissata per domenica 19 alle ore 17. Si va dai 18 euro (14 il ridotto) per due biglietti validi per le curve San Giorgio e Savonarola fino ai 28 euro (22 il ridotto) per due biglietti di gradinata. Per quanto riguarda, invece, solamente la partita di domenica contro San Severo, biglietto in curva a 7 euro e in gradinata a 13 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti della promozione "Bis" – validi per entrambe le partite - nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11, mentre domenica 12 i tagliandi in coppia saranno in vendita solo al mattino. La biglietteria della Giuseppe Bondi Arena resterà aperta venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alla palla a due. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Ferrara e provincia, oltre ai genitori, avranno la possibilità di acquistare i biglietti a costo agevolato, così come le società giovanili invitate. Tornando al campo, ieri Campani e compagni sono tornati ad allenarsi dopo il ko di Forlì: presente in gruppo anche Simone Bellan, che sembra dunque aver smaltito il mal di schiena che lo ha costretto al forfait a Forlì.

Jacopo Cavallini