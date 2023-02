Tassi Group, senti Cleaves: "Ripartiamo dalla difesa, le nostre vittorie dipendono da lì"

"La maggior parte delle partite che abbiamo vinto le abbiamo vinte in difesa, sta a noi riprendere quel percorso". Ha le idee chiarissime Andy Cleaves, folletto americano della Tassi Group reduce dai 26 punti di Forlì, che purtroppo non sono bastati per far tornare alla vittoria la truppa di Leka, ancora ferma ad un solo successo nel girone di ritorno. Nelle prossime due gare casalinghe con San Severo e Cividale, fondamentali in chiave salvezza, la guardia californiana del Kleb dovrà mantenere questi numeri in attacco ed alzare l’intensità nella metà campo difensiva.

Andy, a Forlì una buona prestazione di squadra ma è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. Cosa vi è mancato?

"Per vincere quella partita avremmo dovuto difendere a un livello molto più alto. Il nostro problema non è sul lato offensivo, ma tutto sul lato difensivo del campo. La maggior parte delle partite che abbiamo vinto le abbiamo vinte in difesa, e questa è la cosa più importante".

In effetti avete concesso agli avversari 97 punti, troppi per poter pensare di tornare a casa con una vittoria…

"Assolutamente, ogni volta che una squadra segna quasi 100 punti batterla diventa difficile. Se non avessimo commesso così tanti errori avremmo avuto molte più possibilità".

Sei sconfitte nelle ultime sette partite, pensa che la squadra abbia perso un po’ di fiducia?

"Non credo che abbiamo perso la fiducia l’uno nell’altro. Confidiamo che questo periodo sia solo un piccolo ostacolo che supereremo molto presto". A livello individuale, dopo un inizio in sordina lei si sta dimostrando uno degli americani più decisivi dell’intera lega…

"Questo campionato è molto competitivo e ciò che lo rende divertente ai miei occhi è che chiunque può vincere, indipendentemente da ciò che dice la classifica. E per me questo è ciò che rende questo campionato così bello da giocare".

Contro San Severo e Cividale due gare da vincere a tutti i costi?

"Sì, abbiamo due partite casalinghe in arrivo, ma il nostro focus in questo momento è solo su San Severo. Ci occupiamo prima di loro, poi penseremo a chi verrà dopo".

IL KLEB BASKET PROTAGONISTA ALL’ITI COPERNICO. Il team manager Nicolò Galdi, coach Spiro Leka ed Andy Cleaves si sono recati nella mattinata di ieri all’Iti Copernico per incontrare due classi, la 2°G e la 3°M, ed i rispettivi 50 alunni, accompagnati dai professori Maria Letizia Bagnoli e Daniele Bonora. Cleaves ha raccontato il percorso che lo ha portato a diventare giocatore professionista.

Jacopo Cavallini