Tassi Group, si gioca pensando al domani

Mentre si continua a tessere la tela per dare un futuro perlomeno immediato al Kleb Basket, la Tassi Group scenderà in campo oggi pomeriggio alle 18 contro Nardò in quella che certamente sarà la partita più surreale della sua stagione. Dietro ai problemi del campo, infatti, dove Ferrara arriva da sei sconfitte consecutive, si celano grane societarie che rischiano di estromettere la truppa di Leka dal campionato, a pochi giorni da scadenze che incombono sia dal punto di vista federale (a stretto giro di posta va saldata una rata Fip) che nei confronti dei tesserati. La buona notizia è che da ieri pomeriggio filtra un cauto ottimismo non di circostanza sulle sorti della società, perché i colloqui tra l’amministrazione comunale e alcuni imprenditori del territorio stanno dando i loro frutti, e il tentativo di mettere in piedi una cordata che possa contribuire a salvare la stagione parrebbe essere vicino a diventare realtà.

Il condizionale è d’obbligo viste le continue evoluzioni degli ultimi giorni, ma ci sono tante persone che dietro le quinte si stanno prodigando per evitare alla Ferrara del basket una figuraccia che in quarant’anni di storia non si era mai vista prima. La sensazione è che la deadline sia fissata alla volta di martedì, giornata in cui squadra e staff chiederanno risposte definitive per scongiurare la smobilitazione: non è un mistero che, col mercato degli under in chiusura il 28 febbraio e quello dei senior il 3 marzo, tanti giocatori siano appetibili in giro per l’Italia. E’ il caso di Luca Campani, richiesto nelle ultime ore sia da Cantù che da Forlì, ma pure la situazione di Cleaves è seguita attentamente da Verona, così come Amici e Pianegonda hanno estimatori in casa Juvi Cremona.

Alla volta della Puglia non è partito Simone Bellan, il cui forfait sembrerebbe essere stato indotto dalla complicata situazione degli ultimi giorni oltre che da qualche acciacco fisico di troppo. Cercando di pensare agli aspetti tecnici del match di oggi, Nardò ha aggiunto in settimana il playmaker Ruben Zugno, in uscita da Rieti e chiamato a rimpiazzare l’infortunato Parravicini. La formazione pugliese è reduce dalla sconfitta nel derby con San Severo e da diverse settimane è costretta a fare i conti con i problemi fisici di Ceron e Borra, che hanno condizionato le rotazioni di coach Di Carlo. Per la Tassi Group un successo esterno significherebbe tantissimo sia in ottica salvezza che sul piano del morale, in un momento complicatissimo nel quale una vittoria assumerebbe anche un aspetto "simbolico" per provare a cambiare rotta e dare una sferzata di entusiasmo ad un ambiente parecchio depresso. Non sarà facile considerando tutte le attenuanti del caso, ma i biancazzurri venderanno cara la pelle in attesa di novità positive lontano dal parquet.

Jacopo Cavallini