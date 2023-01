Tassi Group, suicidio perfetto Avanti di 13, esce dal match

tassi group ferrara

75

orasì ravenna

82

TASSI GROUP : Bellan 5, Buriani ne, Cleaves 16, Tassone, Smith 12, Campani 18, Bertetti 5, Valente ne, Jerkovic, Pianegonda 3, Cavicchi ne, Amici 16. All. Leka.

ORASÌ RAVENNA: Anthony 15, Giordano, Musso 21, Bartoli 5, Oxilia 2, Onojaife, Giovannelli ne, Petrovic 12, Bonacini 13, Lewis 14. All. Lotesoriere.

Parziali: 19-15; 35-34; 58-53.

Arbitri: Dionisi, Capurro, D’Amato.

Sopra di tredici a 6’ dalla fine, e con l’inerzia tutta dalla sua, la Tassi Group getta al vento due punti fondamentali nello scontro salvezza con Ravenna, subendo un parziale di 26-6 nella parte finale dell’ultimo quarto che indirizza la sfida verso i romagnoli tra lo sconforto della Bondi Arena. Una sconfitta che rischia di fare malissimo soprattutto sul piano del morale, perché per fortuna di Ferrara le dirette inseguitrici Mantova e Chiusi non sono riuscite ad accorciare: certamente è un passo falso che complica la questione salvezza, in ogni caso ancora nelle mani del Kleb.

L’attacco biancazzurro è sterile nei primi tre minuti di gioco, Ravenna parte meglio e affonda in area cavalcando la stazza di Lewis, che è subito un fattore nel pitturato. Smith è impreciso e il gioco di Ferrara non decolla, anche perché le percentuali dall’arco non premiano la truppa di Leka, ci pensa allora Amici a cambiare l’inerzia della partita con due assist e un bel canestro dalla media (14-11). Musso si inventa una tripla dalla spazzatura per il -1, ma Pianegonda risponde ben imbeccato da un ispiratissimo Amici; da lì in poi blackout estense in attacco, e Ravenna ne approfitta per tornare avanti con Bonacini e Musso (22-27). Il Kleb sembra tornato alle difficoltà dei primi minuti, e le percentuali dall’arco sono emblematiche dei problemi offensivi dei biancazzurri (appena il 10% al 17’). La Tassi Group sembra avere un altro ritmo al rientro dagli spogliatoi ma Ravenna tiene botta grazie a Lewis e Bonacini, si procede allora sul filo dell’equilibrio in un terzo quarto ricco di tensione (45-45). Campani dai 6,75 per il +3 biancazzurro, Smith stoppa Oxilia e sul ribaltamento Cleaves segna la tripla del 53-47 che fa esplodere la Giuseppe Bondi Arena. L’Orasì regge e risponde con Musso e Petrovic, ma Amici è l’uomo in più in casa Tassi Group e con un gioco da tre punti rispedisce i romagnoli a otto lunghezze di distanza. Ferrara è in ritmo e prova a piazzare il break decisivo con Campani e Smith (66-56), e la "bomba" di un ritrovato Amici mette la partita quasi in ghiaccio. Quasi appunto, perché Ravenna piazza un parziale di 15-3 che rimette le cose in discussione, Ferrara si disunisce e Petrovic dall’angolo sancisce il -1 a 3’ dalla sirena.

Incredibile quello che succede nel finale, Leka lascia in panchina Amici, che poi rientra per gli ultimi 30’’ sbagliando il tiro del pareggio, con Ravenna che ne approfitta siglando i liberi della vittoria targati Musso e Lewis. Ferrara getta letteralmente alle ortiche i due punti, e con essi anche una buona fetta di salvezza, per la quale ora bisognerà sudare forse più del previsto.

Jacopo Cavallini