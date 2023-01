Tassi Group, un 2022 finito in crescendo

Un 2022 tra gioie e dolori quello vissuto dal Kleb Basket, dentro a un calderone di eventi ed emozioni che si sono susseguiti durante gli ultimi dodici mesi, in cui la società biancazzurra ha pure attraversato un cambio di proprietà dopo aver rischiato di "chiudere bottega" ad inizio estate. Ma andiamo per gradi, e ripercorriamo un anno pieno zeppo di avvenimenti, che a gennaio parte con le rocambolesche sfide della Top Secret a Ravenna e in casa con Scafati, la prima persa nel finale dopo aver condotto per tutto il secondo tempo e la seconda vinta grazie a una rimonta pazzesca e alle cinque stoppate della difesa estense negli ultimi possessi di gioco. Un altro crocevia della stagione passata è rappresentato certamente dal successo esterno del 16 febbraio sul campo della rivelazione Chiusi, con Ferrara che pochi giorni dopo sfodera anche un attacco scintillante nella gara interna con Latina, vinta 114-108 grazie a percentuali al tiro irreali. E’ il 3 aprile quando una Top Secret in formissima, seppure priva di uomini chiave, sbanca la Milwaukee Dinelli Arena e batte Cento 64-57 in un derby caldissimo soprattutto perché disputato davanti a una stupenda cornice di pubblico, con lo spicchio di 300 tifosi ferraresi a spingere i propri beniamini al successo della maturità.

Una fase ad orologio convincente, chiusa col colpaccio sul campo di Treviglio, sembra lasciar presagire ad una post season da protagonisti, invece la stagione degli uomini di Leka si chiude anzitempo nella serie dei quarti playoff contro Piacenza, nella quale il Kleb viene surclassato sotto tutti gli aspetti nonostante la vittoria in gara 2 al Pala Banca. Tanti problemi fisici e una squadra che si spegne proprio sul più bello contribuiscono alla chiusura anticipata della stagione, e nei mesi successivi il pensiero degli appassionati biancazzurri si sposta tutto sul prosieguo dell’attività della società allora presieduta da Francesco D’Auria, che – superati alcuni problemi di salute – con l’aiuto dell’amministrazione comunale riesce a portare la nave in salvo e a traghettare il Kleb verso la nuova era Marco Miozzi-Tassi Group. La stagione 202223 parte nel segno dello scetticismo e di un roster costruito con pochi denari per puntare alla salvezza, ma dopo un avvio complicato Ferrara trova il bandolo della matassa e raccoglie successi fondamentali alla Giuseppe Bondi Arena contro big del calibro di Cento e Forlì. Determinanti anche i successi esterni a Cividale e Chiusi, il primo recuperando uno svantaggio di 22 punti, mentre al ko per certi versi inaspettato contro Nardò la Tassi Group risponde pochi giorni più tardi con l’epilogo clamoroso nel derby contro la Fortitudo, deciso sulla sirena da un tiro da metà campo di Cleaves destinato a rimanere nella storia ferrarese. Altri due punti fondamentali contro Mantova portano il Kleb addirittura al quinto posto, e il ko di Udine non pregiudica una prima parte di stagione oltre le aspettative. Adesso, un 2023 da vivere col fiato sospeso per regalarsi ancora più soddisfazioni.

Jacopo Cavallini