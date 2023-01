Tassi Group, una dote preziosa di 4 punti

Il ko con Pistoia, arrivato solo nel finale per mano di una capolista solidissima, non ha influito sulla classifica della Tassi Group, visto che tutte le squadre all’inseguimento di Ferrara sono anch’esse incappate in una sconfitta che le ha tenute lontane dai biancazzurri. E’ il caso di Rimini, battuta nel derby romagnolo da Forlì e ferma a quota 12, e del trittico San Severo-Chiusi-Mantova, rispettivamente ko per mano di Udine, Cento e Cividale.

Il Kleb mantiene così quattro lunghezze di vantaggio sul decimo posto, e a undici turni dalla fine della stagione regolare agli uomini di Leka basterebbero cinque successi per rimanere tranquilli: la sensazione è che il mese di gennaio possa dire molto, con Ferrara che giocherà tre scontri diretti (a Chieti e in casa con Rimini e Ravenna) oltre al derby con Cento.

La gara con Pistoia ha ribadito la crescita di Campani e compagni, arrivati per l’ennesima volta a giocarsi i due punti contro una big, e puniti solo nel finale da una Giorgio Tesi che merita ampiamente di stare al vertice della classifica, per solidità e forza mentale.

"Abbiamo tenuto botta per tutti i quaranta minuti – ha sottolineato coach Leka nel post gara –, facendo vedere i progressi fatti negli ultimi mesi, visto che all’andata Pistoia ci surclassò soprattutto nella ripresa. Nel finale siamo arrivati un po’ corti su qualche tagliafuori, i quindici rimbalzi offensivi raccolti dalla Giorgio Tesi gridano vendetta. Per quanto riguarda il resto, siamo stati bravi con la difesa a zona a togliergli un po’ il ritmo, dopodiché qualche palla persa di troppo ci ha punito. L’arbitraggio è stato parecchio permissivo, la partita è stata maschia e in quell’aspetto del gioco Pistoia è più forte di noi, a livello di agonismo e di corpo a corpo ci sono stati superiori.

In più Smith ha giocato appena 18 minuti, non è riuscito mai a prendere ritmo e questa cosa ci ha penalizzato, nel pitturato abbiamo sentito la sua mancanza. In ogni caso il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, abbiamo giocato alla pari con la prima della classe, rimane il rammarico per non essere riusciti a compiere un’altra impresa". Sta di fatto che il calendario mette subito di fronte ai biancazzurri una trasferta cruciale sul campo della menomata Chieti, senza ombra di dubbio la squadra più in difficoltà del girone (assieme a una deludente Mantova) e reduce dalla scoppola sul campo di Ravenna (80-60).

All’andata la Tassi Group trovò contro gli abruzzesi il primo successo del suo campionato, e fra 48 ore l’occasione è di quelle ghiotte per mettere un altro mattoncino verso l’obiettivo salvezza.

Neppure a referto contro Pistoia, la sensazione è che anche Chieti il Kleb farà fatica a contare su Alessandro Amici, il cui rientro appare più probabile per la sfida di domenica 15 gennaio contro Rimini.

Jacopo Cavallini